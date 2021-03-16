اليوم … المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج يحدد مصير خليجي 25

يعقد المكتب التفنيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم اجتماعا في الدوحة ، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب بخصوص تنظيم دورة كأس الخليج القادمة (25) ، والتي كان مقررا إقامتها في العراق بمدينة البصرة ، وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة في اجتماع اليوم ، سواء بمنح العراق حق الاستضافة من عدمها ، أويتم اتخاذ قرار آخر سواء بفتح باب تقديم ملفات الاستضافة من جديد ، أو التأكيد على إقامتها في دولة أخرى يتم الاتفاق عليها وفقا للشروط والجوانب التي وضعها اتحاد كأس الخليج في طلب استضافة البطولة بعد إقرار هذا النظام .

الجدير بالذكر ، إن لجنة دراسة ملفات خليجي 25 برئاسة الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رئيس اللجنة، وبحضور أمين عام الاتحاد وأعضاء اللجنة عقدت اجتماعا لها عبر تقنية الاتصال المرئي نهاية الأسبوع الماضي ، حيث أنهت اللجنة دراسة الملفات الخاصة بتنظيم خليجي 25، ورفعت تقريرها النهائي إلى الأمانة العامة للاتحاد الذي بدوره سيعرضها على المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في اجتماع اليوم ، ويتخذ القرار المناسب في هذا الشأن .

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