نادي عمان يفتتح اليوم مشواره بملاقاة السيب ومسقط يواجه أهلي سداب في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تقام اليوم مباراتان في دوري الدرجة الاولى لكرة اليد على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يلتقي في المواجهة الأولى عند الساعة الخامسة مساء نادي السيب بنادي عُمان، الأول لم يفز إلا في مباراة واحدة فقط ويملك 5 نقاط، ويتواجد في المركز الخامس لذلك يسعى إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة، فيما يتطلع نادي عُمان إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري بعد توقفه لمدة أسبوعين وفي نفس اليوم ستقام عند الساعة السابعة مساء أقوى المواجهات تجمع بين أهلي سداب ونادي مسقط، فالأول يتواجد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث مباريات، ويتطلع إلى تحقيق الفوز، فيما يسعى المتصدر نادي مسقط برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات لعبها لمواصلة العطاء وتحقيق الفوز الخامس له ليضمن بقاءه في المقدمة، وتقام يوم الجمعة مباراتان يلتقي في الأولى عند الساعة الرابعة نادي عُمان بنادي مجيس، الأول وصيف درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب يلعب مباراته الثانية في الدوري بطموحات كبيرة من أجل الفوز وحصد النقاط، فيما يتطلع نادي مجيس 8 نقاط المتواجد في المركز الثالث إلى تحقيق الفوز وخطف العلامة كاملة، وفي المباراة الثانية يلتقي عند الساعة السادسة مساء نادي أهلي سداب بنادي صلالة في مواجهة قد تبدو سهلة للأول الذي لن يفرط في نقاط المباراة ويطمح لتحقيق فارق جيد من الأهداف، فيما يحاول صلالة تحقيق نتيجة مرضية والخروج بنتيجة إيجابية للفريق.أما يوم السبت المقبل فستقام مباراة واحدة عند الساعة الرابعة عصرًا تجمع نادي عُمان ونادي صلالة في مباراة سهلة بالنسبة للأول الذي يسعى لحصد النقاط وتسجيل الفوز بفارق جيد من الأهداف، فيما يتطلع صلالة للظهور بالشكل المشرف.