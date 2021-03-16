اليوم اتحاد الطاولة يعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية وغير العادية

يعقد الاتحاد العماني لكرة الطاولة مساء اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد للعام 2021، برئاسة عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد وبحضور كافة أعضاء مجلس الادارة والأندية الأعضاء للجمعية العمومية، وسيقام الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية العمانية، ويعد هذا الاجتماع الأول للاتحاد منذ اشهاره في يونيو من العام المنصرم عبر اجتماع الجمعية التأسيسية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.

ويتضمن الاجتماع مناقشة عدد من البنود، حيث سيستهل الاجتماع بكلمة من رئيس الاتحاد ومن ثم تعيين ثلاثة اعضاء لتدقيق محضر الاجتماع، واعتماد النظام الاساسي للاتحاد وتعديلاته واستعراض طلبات الاندية للانتساب لعضوية الاتحاد واعتماد خطة الاتحاد للفترة من (2020-2024)، واعتماد تقرير النشاط الرياضي للاتحاد وتقديم الميزانية العمومية السنوية واعتمادها الى جانب مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية.

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