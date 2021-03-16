عمومية اتحاد التنس تعتمد اليوم النظام الأساسي للاتحاد

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني للتنس اليوم اجتماعا للجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحا بفندق جراند المروج، وسوف يتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجمعية الجمعية العمومية العادية للعام 2019 واعتماد النظام الاساسي للاتحاد العماني للتنس وتشكيل لجنة للانتخابات ولجنة الاستئناف والطعون وعرض تقرير مجلس ادارة الاتحاد عن اعماله والانشطة المختلفة للفترة من العام 2019 الى نهاية نفس العام وكذلك من بداية العام 2020 وحتى نهايته وبرنامج الانشطة والمنافسات والبطولات الخارجية واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية واعتماد مدقق الحسابات ومشروع الخطة والميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة والنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان مجلس ادارة الاتحاد برئاسة خالد العادي قد عقد اجتماعا يوم امس تم خلاله مناقشة التحضيرات لانعقاد الجمعية العمومية ومناقشة جدول الاعمال واعتماد المحضر السابق والوضع المالي لغاية فبراير 2021.

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