منتخبنا الوطني الأولمبي يواصل تدريباته المكثفة ويواجه صحار والرستاق وديا

استعدادا لبطولة التضامن الإسلامي بتركيا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكره الداخلي بمجمع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري يتخلله اقامة مباراتين وديتين الأولى أمام نادي صحار في 21 من الشهر الجاري، والثانية مع نادي الرستاق في 24 من نفس الشهر، تأتي هذه الاستعدادا للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في تركيا سبتمبر المقبل.

وتحظى التدريبات بمتابعة يومية من قبل سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وبحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والأمين العام المدير التنفيذي، ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الكرواتي داريو باسيتش ومساعده محمد العريمي خلال التمارين التركيز على عدد من الجوانب الفنية من بينها الانسجام والتقارب بين اللاعبين بالإضافة إلى كيفية بناء الهجمات والاستفادة من الكرات المرتدة والتسديد المباشر على المرمى من خارج منطقة الجزاء بالاضافة الى اجراء تقسيمة مبسطة بين اللاعبين على مجموعتين بهدف متابعة مستويات كل لاعب في المركز الذي يلعب فيه ووضع الخيارات المناسبة حسب الفوارق الفنية والمهارية التي سيتم من خلالها اختيار الأسماء التي ستمثل القائمة الأساسية للمباريات المقبلة.واللاعبون المتواجدون في المعسكر هم :عصام المخزومي وفيصل الحارثي وأرشد العلوي ويحيى الهديفي وعوض الشحري وحسين الشحري ونجيب الشجيبي وجاسم النوبي وعيسي الناعبي وسعود الحبسي والبراء المعولي وإسلام الهنائي فهد الهاجري وابراهيم الراجحي ويوسف المالكي وعبدالله البلوشي وهاني النعيمي ومصعب المعمري ويوسف الشيادي ومحمد البريكي ومروان آل عبدالسلام وهاني القرطوبي وقاسم آل مبارك .