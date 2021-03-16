نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس الملك السعودي 2021 – 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثرون من عشاق الكرة عن موعد نهائي بطولة كأس الملك السعودي 1442، ويعد كأس خادم الحرمين الشريفين من أعرق بطولات كرة القدم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، ويجلس أهلي جدة على عرش اللقب، حيث حقق كأس خادم الحرمين الشريفين 13 مرة بدأها عام 1962 وكان آخرها عام 2016، بفارق 4 ألقاب عن الاتحاد والهلال.

موعد نهائي كأس الملك السعودي 2021

ووصل كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى الدور ربع النهائي، الذي حسم الفيصلي من خلاله التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب الباطن، بالفوز بهدفين مقابل هدف، وكذلك تأهل التعاون على حساب القادسية بالنتيجة نفسها، في مواجهتي أمس الإثنين.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراتي ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر إقامة مباريات دور نصف النهائي من البطولة للنسخة الحالية الدور الـ 4 يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021، وستقام المباراتين يوم الأحد بهدف إنهاء الموسم قبل شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يخوض النصر مواجهة حاسمة مع العين، فيما يلتقي الاتحاد أمام الفتح، لإكمال عقد المربع الذهبي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

النصر يستضيف العين على ملعبه مرسول بارك.

النصر يسعى للتأهل لنصف النهائي بعدما فاز على الرائد بهدفين دون رد في ثمن النهائي.

العين الأهلي (عملاق الكأس) ويريد إقصاء أحد الكبار اليوم أيضًا.

المباراة تقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 19:40 بتوقيت الإمارات، 18:40 بتوقيت السُّعُودية، 17:40 بتوقيت القاهرة.

تبث المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 1.

الاتحاد يستضيف الفتح الذي تخطى الهلال حامل اللقب في دور 16.

العميد تجاوز الوحدة بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.

تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت الإمارات، 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت القاهرة.

تبث المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 2.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

لن يلتقي الفيصلي مع التعاون، قطبا نصف النهائي، لكنها سينتظران حسم مواجهات ربع النهائي، حيث يضرب الفيصلي موعدا مع الفائز من النصر والعين، بينما يكتب التعاون مواجهة مع الفائز من مواجهة الاتحاد مع الفتح في نصف النهائي.

الفيصلي مع الفائز من النصر والعين.

التعاون مع الفائز من الاتحاد والفتح.

الفرق المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين

نادي الفيصلي (نصف النهائي).

نادي التعاون (نصف النهائي).

نادي الاتحاد (ربع النهائي).

نادي النصر (ربع النهائي).

نادي الفتح (ربع النهائي).

نادي العين (ربع النهائي).

نادي الاتفاق.

النادي الأهلي.

نادي الهلال.

نادي أبها.

نادي الشباب

نادي الرائد.

نادي الوحدة.

نادي ضمك.

نادي الباطن.

نادي القادسية.