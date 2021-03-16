انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال افريقيا بعد فوزه على فيتا كلوب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتهت في وقت سابق من اليوم الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في اطار منافسات دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، حيث تقدم النادي الأهلي المصري بفوز عريض على نادي فيتا كلوب الكونغولي في ملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في حين خسرنادي المريخ السوداني اللقاء الذي جمعه مع متصدر المجموعة نادي سيمبا التنزاني.

جاء فوز النادي الأهلي خارج ملعبه وسط أجواء نهارية صعبة و على ملعب من النجيل الصناعي، حيث تألق أبناء القلعة الحمراء منذ بداية المباراة ليحرز محمد شريف محمد الهدف الأول للأهلي مبكراً في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، و لم يكتف الأهلي و مدربه موسيماني بذلك و انما استمر الضغط الأهلاوي ليثمر عن هدف ثاني أحرزه مجدي قفشة في الدقيقة 19، و حاول أبناء النادي الكونغولي تعديل النتيجة لكن دفاع الأهلي وحارسه الشناوي كانوا لهم بالمرصاد، و في الدقيقة 78 جاء طاهر محمد طاهر ليجهز على آمال نادي فيتا كلوب في تعديل النتيجة بإحرازه هدفاً رائعاً في مرمى النادي الكونغولي لينتهي اللقاء بثلاثية أسعدت قلوب الأهلاوية في كل مكان.

و على صعيد آخر وفي اطار منافسات نفس المجموعة تغلب نادي سيمبا التنزاني على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما في نفس موعد مباراة الأهلي و فيتا كلوب، و بذلك يرفع سيمبا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ويليه الأهلي المصري في المركز الثاني بسبع نقاط ثم فيتا كلوب بأربع نقاط و يستقر المريخ السوداني في قاع المجموعة بنقطة واحدة.