انتصار الريدز بمشاركة صلاح بعد هزيمتين

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محمد سياف - ابو ظبي - ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، و بمشاركة المبدع محمد صلاح لاعب منتخب مصر حقق فريق نادي ليفربول الانجليزي انتصارا بهدف نظيف دون مقابل، على فريق نادي ولفرهامبتون، في المباراة الحماسية، التي أقيمت مساء أمس الاثنين، على ملعب “مولينيو”.
و قد جاء هذا الانتصار الغالي بعد هزيمتين متتاليتين لفريق الريدز على يد فريقي تشيلسي و فولهام .
حيث تألق و سجل اللاعب دييجو جوتا البرتغالي لاعب فريق نادي ليفربول هدفه الوحيد في مرمى فريق ولفرهامبتون بقيادة حارس المرمى باتريسيو قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من ساديو مانى له .
و في الشوط الثاني حاول فريق نادي ليفربول زيادة أهدافه في مرمى فريق ولفرهامبتون و تأكيد فوزه، ولكن تألق حارس المرمى باتريسيو و استطاع حماية مرماه من هجمات فريق الريدز .
و قد شهدت المباراة في نهايتها إصابة حارس مرمى فريق ولفرهامبتون المتألق باتريسيو بالإغماء بعد أداؤه المتميز خلال المباراة، وتم إسعافه و نقله إلى خارج الملعب .
و يرتفع بهذا الانتصار رصيد نادي ليفربول إلى 46 نقطة، ليصبح في المركز السادس بدلا من المركز الثامن و يطمح نادي ليفربول لتحسين ترتيبه في الدوري الانجليزي بعد الهزيمتين السابقتين، و يظل رصيد ولفرهامبتون كما هو عليه 35 نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.
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