نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتلقى عرضاً مغرياً للرحيل عن فريق ليفربول في الصيف القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة محمد صلاح النجم المصري يتلقى عرضاً مغرياً كما بين ذلك موقع إسباني موثوق مختص بالرياضة وأخبار اللاعبين , وقال الموقع ان اللاعب محمد صلاح من المحتمل ان يعد إلى الدوري الإيطالي خلال صيف 2022 بعد زيادة التخمينات حول رحيله عن نادي ليفربول.

تفاصيل عقد محمد صلاح لاعب ليفربول

وقالت مصادر موثوقة أن عقد النجم المصري محمد صلاح ينتهي مع فريق ليفربول ضمن صيف 2023 , ومن الصعب أن ينتقل اللاعب محمد صلاح إلى فريق ريال مدريد أو فريق برشلونة الوجهة المفضلة له , إلا انه قد يعد للدوري الإيطالي تحت لواء فريق يوفنتوس حامل اللقب.

مشاركة محمد صلاح في الكالتشيو

كان قد شارك النجم المصري محمد صلاح في الكالتشيو لمرتين الأولى مع فيورنتينيا , ثم المباراة الثانية في موسمين مختلفين إلى روما على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي.

التكهنات حول النجم المصري محمد صلاح

زادت التكهنات حول اللاعب المصري محمد صلاح في الآونة الأخيرة وكانت اول التكهنات الإنجليزية بمغادرة النجم فريق ليفربول ضمن الصيف المقبل , حتى أن صحيفة ديلي ستار البريطانية ذكرت في تقرير لها يوم الأثنين الماضي أن محمد صلاح أخبر إدارة الريدز برغبته في مغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم , وإن الوجهة ستكون نحو الدوري الإسباني للانضمام لأحد الخصمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.

ويتصدر محمد صلاح الشاب ذوي الثمان والعشرين عاماً قائمة هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع سبعة عشر هدفاً متفوقاً بفارق هدف واحد عن أقرب المتصدرين خلفه من اللاعبين برتغالي الجنسية يدعى برونو فرناديز لاعب فريق مانشستر يونايتد , واللاعب الإنجليزي هاري كين هداف منتخب توتنهام هوتسبير.

ويذكر أن النجم محمد صلاح يلعب مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب مصر لكرة القدم وكان قد اخذ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.