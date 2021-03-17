نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناريوهات تأهل الزمالك الي دور ال 16 بعد خسارة نادى الزمالك من الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجد نادي الزمالك المصري صعوبة كبيرة في العبور من دور المجموعات إلي دور ال 16 السادس عشر، بعد خسارته من نظيره الترجي التونسي علي أرضه وبين جمهوره بهدف مقابل لا شيء، حيث لا يتبقي أمام نادي الزمالك المصري إلا آمال ضعيفه جداً للعبور من دور المجموعات إلي دور ال 16 في دوري أبطال افريقيا، لكي يظل الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ويكون من المنافسين علي البطولة تحقيق تلك السيناريوهات.

ما هي السيناريوهات التي تأهل الزمالك الي دور 16؟

نادي الزمالك قبل خسارته من الترجي التونسي كان عليه الفوز في تلك المباراة، ولكن الترجي صعب هذا علي الزمالك فأوقعه في الخسارة، وعلي الرغم من تلك الخسارة إلا إن الزمالك يظل له فرص للتأهل إلى دور ال 16 بدوري أبطال أفريقيا.

علي الزمالك الفوز في المباريات المتبقية في دور المجموعات وهما مبارتين .

وانتظار نتيجة مباراة الترجي التونسي مع مولودية الجزائر و إنتهائها بالفوز للترجي التونسي وخسارة مولودية الجزائر .

ولا بديل للزمالك إلا الفوز في الجولتين المتبقيتين، وخسارة مولودية الجزائر من الترجي التونسي، وأي نتائج اخري في تلك المباريات تجعل الزمالك خارج دوري أبطال أفريقيا.

لقاءات الزمالك المتبقية في دور المجموعات :

يتبقي للزمالك مباراتين في دوري أبطال أفريقيا بعد لقائه الأخير والذي انتهي بالخسارة أمام الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء.

مباراة مولودية الجزائر في الجزائر أي خارج أرضه مباراة تونجيث السنغالي وهي علي أرضه.

ولا بديل غير الفوز في تلك المبارتين وانتظار نتيجة مبارة الترجي التونسي مع مولودية الجزائر و انتهائها بالفوز لنادي الترجي التونسي وخسارة مولودية الجزائر .

الخلاصة في سيناريو تأهل الزمالك لدور ال 16

نادي الزمالك المصري عليه الفوز في كلتا المبارتين وانتظار نتيجة مباراة الترجي التونسي مع مولودية الجزائر، وانتهائها بفوز نادي الترجي التونسي علي نادي مولودية الجزائر، وفي حال حدث هذا يصعد الزمالك الي دور ال16 مُحتلاً المركز الثاني في تلك المجموعة .

ولكن إذا حدث غير هذا يكون الزمالك المصري خارج دور ال16 بل يكون خارج بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أنه أصبح خارج المركزين الأول والثاني في تلك المجموعة وبالطبع يكون تم خروجه من دوري أبطال أفريقيا .