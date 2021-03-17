الفرصة الاخيرة لصعود الزمالك مع الترجى.. سيناريو وحيد لصعود الفريق المصرى

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد نهاية مباراة الزمالك والترجى، بخسارة الفريق المصري بهدف نظيف دون رد، الأمر الذى زاد من صعوبة موقف الزمالك فى المجموعة، حيث أصبح طريق الزمالك صعب جدا للصعود من دور المجموعات .
خسر الزمالك أمام الترجى، فى المباراة التى جمعت بينهم أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة، بهدف نظيف دون رد، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، ليتجمد رصيد نادى الزمالك إلي نقطتين، ويحلق الترجى بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط .
وزاد نادى مولودية الجزائر من صعوبة موقف الزمالك، بعد فوز أمس على نادى تونجيث السنغالى بهدف نظيف دون رد، ليصبح رصيد النادى الجزائرى 8 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة .
السيناريو الوحيد لتأهل الزمالك إلي دور ربع النهائى
أصبح موقف الزمالك صعباً جداً بعد خسارته أمس من نادى الترجى بهدف نظيف بالقاهرة، وخسر الزمالك في لقاء الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للترجى بتونس، بالإضافة إلى البداية الضعيفة التى بدء بها الزمالك مشواره بالمجموعة، حيث تعادل مع فريق مولودية الجزائر، بالإضافة إلى تعادل آخر أمام نادى تونجيث السنغالى .
ولم يتبق للزمالك سوى فرصة اخيرة للصعود بالمركز الثاني برفقة الترجى، أو الخروج من البطولة وهى :
- المباراة المقبلة للزمالك أمام المولودية بالجزائر، ولا بديل للفوز ليصبح رصيد الزمالك 5 نقاط .
- الترجي له دور فى هذا السيناريو، بمعنى أنه مطالب منه الفوز ولا بديل عنه أمام تونجيث بالسنغال .
- وسوف يخوض الزمالك مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام تونجيث السنغالى بالقاهرة، ولا بديل أيضا عن الفوز فى هذه المباراة ليصبح رصيد الزمالك 8 نقاط .
- وتتبقى أهم خطوة وهى المباراة الأخيرة بين الترجى والمولودية والتي سوف تحدد صاحب البطاقة الثانية للصعود مع الترجى، لأن فى حالة خسارة المولودية يصعد الزمالك رسمياً مع الترجى، ولكن فى حالة تعادل أو فوز الفريق الجزائرى، يعنى خروج الفريق المصرى من البطولة .
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