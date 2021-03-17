انت الان تتابع تفاصيل خبر الفرصة الاخيرة لصعود الزمالك مع الترجى.. سيناريو وحيد لصعود الفريق المصرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد نهاية مباراة الزمالك والترجى، بخسارة الفريق المصري بهدف نظيف دون رد، الأمر الذى زاد من صعوبة موقف الزمالك فى المجموعة، حيث أصبح طريق الزمالك صعب جدا للصعود من دور المجموعات .

خسر الزمالك أمام الترجى، فى المباراة التى جمعت بينهم أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة، بهدف نظيف دون رد، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، ليتجمد رصيد نادى الزمالك إلي نقطتين، ويحلق الترجى بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط .

وزاد نادى مولودية الجزائر من صعوبة موقف الزمالك، بعد فوز أمس على نادى تونجيث السنغالى بهدف نظيف دون رد، ليصبح رصيد النادى الجزائرى 8 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة .

السيناريو الوحيد لتأهل الزمالك إلي دور ربع النهائى

أصبح موقف الزمالك صعباً جداً بعد خسارته أمس من نادى الترجى بهدف نظيف بالقاهرة، وخسر الزمالك في لقاء الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للترجى بتونس، بالإضافة إلى البداية الضعيفة التى بدء بها الزمالك مشواره بالمجموعة، حيث تعادل مع فريق مولودية الجزائر، بالإضافة إلى تعادل آخر أمام نادى تونجيث السنغالى .

ولم يتبق للزمالك سوى فرصة اخيرة للصعود بالمركز الثاني برفقة الترجى، أو الخروج من البطولة وهى :