نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم مجانا.. قناة مكسبي نايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم مجانا على نايل سات ، هو ما يود معرفته جميع عشاق الساحرة المستديرة وجماهير الفريقين في كل أنحاء الوطن العربي، لذلك نختص في هذا التقرير رصد وتقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم مجانا على نايل سات، حيث يستضيف البايرن لاتسيو الإيطالي على ملعب أريانز أرينا لحساب مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكانت بعض القنوات المجانية التي تذيع مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم مجانا قد كشفت عن نفسها وأسدلت الستار.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم مجانا ، يستقبل البايرن بطل النسخة الماضية فريق لاتسيو الإيطالي في واحدة من أهم مباريات دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية ، وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
تردد قناة مكسبي مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو مجانا نايل سات
هناك بعض الأقاويل يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمواقع الإلكترونية وخاصة صفحة قناة مكسبي على فيس بوك تُشير أن قناة مكسبي سبورت ستذيع مباراة بايرن ميونخ اليوم مجانا على نايل سات في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لذلك نتعرف معكم على تردد قناة مكسبي mksby المجانية التي تنقل مباراة البايرن ولاتسيو اليوم مجانا.
تردد قناة مكسبي سبورت 1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات-: 11095- والاستقطاب: أفقي، تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد على القمر الصناعي نايل سات- والتردد: 11595- اما الاستقطاب فهو رأسي، علماً أن مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو سيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم
تلك هي القنوات المجانية المفتوحة التي ستذيع مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، يُمكنكم استقبال ترددها بكل سهولة وإضافته إلى قائمة الترددات الخاصة بالريسيفر الخاص بكم، والاستمتاع بمتابعة مجريات المباراة.
- تردد قناة Varzish Sport HD
NSS 57°E-11565 H 10750
Yahsat52.5°E-11785 H 27500
- تردد قناة Asr TV
MonacoSat52° E-10845 V 27500
- تردد قناة Varzesh TV HD Farsi 2
TurkmenAlemSAT 52°E-10804 H 27500
- تردد قناة M4 Sport HD
Eutelsat 9°E-11958 V 27500
- تردد قناة IRIB TV 3
Badr 26°E -12265 H 30000
Badr 26°E -11900 V 27500
Badr 26°E -11881 H 27500
القنوات الناقلة لمباراة البايرن ميونخ ولاتسيو اليوم علي استرا astra
- تردد قناة RMC Sport 1 HD
Astra 19.2°E – 11934 V 29700
- تردد قناة RMC Sport 1 HD
Astra 19.2°E – 12324 V 29700
- تردد قناة M. Liga de Campeones HD
Astra 19.2°E – 11097 V 22000
- تردد قناة M. Liga de Campeones HD
Astra 19.2°E – 11259 V 22000
- تردد قناة Sky Sport 2 HD Germany
Astra 19.2°E – 11758 H 27500
- تردد قناة Sky Sport 2 HD Germany
Astra 19.2°E – 11992 H 27500
- تردد قناة Sky Sport Austria 1 HD
Astra 19.2°E – 11171 H 22000
- تردد قناة Sky Sport Austria 1 HD
Astra 19.2°E – 11758 H 27500
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم علي الهوت بيرد
تردد قناة Polsat Sport Premium 1 HD
- القمر الصناعي Hotbird.
- معدل الترميز: 27500.
- 13.0°E.
- V.
- التردد: 11117.
وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021 ، وتردد القنوات المجانية الناقلة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021، قنوات مباراة بايرن ميونخ اليوم مجانا، القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، قنوات ريال مدريد المجانية المفتوحة التي تذيع اللقاء.
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