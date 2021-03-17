نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم مجانا.. نايل سات والأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم مجانا على نايل سات ، نرصدها لكم متابعي وعشاق الفريقين في الوطن العربي، لذلك سنعمل على تقديم ورصد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم مجانا على نايل سات، حيث يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة اتلتيكو مدريد وتشيلسي اليوم الأربعاء 17-3-2021 لحساب مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكانت بعض القنوات المجانية التي تذيع مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم مجانا قد كشفت عن نفسها وأعلنت نقلها لمباريات اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم مجانا ، يستقبل البلوز فريق اتلتيكو مدريد الأسباني في واحدة من أكبر مباريات دور ال16 لدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية ، وتنطلق مباراة اتلتيكو مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تردد قناة مكسبي مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد مجانا نايل سات

هناك بعض الأقاويل يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمواقع الإلكترونية وخاصة صفحة قناة مكسبي على فيس بوك تُشير أن قناة مكسبي سبورت ستكون ضمن القنوات التي تذيع مباراة اتلتيكو مدريد وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ونتعرف معكم على تردد قناة مكسبي المفتوحة التي تنقل مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم مجانا.

تردد قناة مكسبي سبورت 1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات-: 11095- والاستقطاب: أفقي، تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد على القمر الصناعي نايل سات- والتردد: 11595- اما الاستقطاب فهو رأسي، علماً أن مباراة اليوم بين اتلتيكو مدريد وتشيلسي سيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، يُمكنكم استقبال ترددها بكل سهولة وإضافته إلى قائمة الترددات الخاصة بالريسيفر.

تردد قناة Varzish Sport HD

NSS 57°E-11565 H 10750

Yahsat52.5°E-11785 H 27500

NSS 57°E-11565 H 10750 Yahsat52.5°E-11785 H 27500 تردد قناة Asr TV

MonacoSat52° E-10845 V 27500

MonacoSat52° E-10845 V 27500 تردد قناة Varzesh TV HD Farsi 2

TurkmenAlemSAT 52°E-10804 H 27500

TurkmenAlemSAT 52°E-10804 H 27500 تردد قناة M4 Sport HD

Eutelsat 9°E-11958 V 27500

Eutelsat 9°E-11958 V 27500 تردد قناة IRIB TV 3

Badr 26°E -12265 H 30000

Badr 26°E -11900 V 27500

Badr 26°E -11881 H 27500

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا 2021 ، وتردد القنوات المجانية الناقلة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021، قنوات مباراة اتلتيكو مدريد وتشيلسي اليوم مجانا، القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.