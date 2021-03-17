نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ترددات قنوات السعودية الرياضية ksa sport 2021 في المقال التالي
تردد قنوات السعودية الرياضية التي اصبحت من القنوات المتخصصة الهامة في المنطقة العربية ولا سيما الخليج العربي وكذلك دول شمال إفريقيا، بما تتميز به من مجموعة من البرامج التي يقدمها كوكبة من الإعلاميين ذوي الخبرة، كما تقدم أهم الدوريات العربية وعلى رأسها الدوري السعودي والدوري الملكي، وبعض الدوريات العربية والأوربية الأخرى التي يقبل عليها عشاق الساحرة المستديرة، ولا تقتصر على الاهتمام بمباريات كرة القدم، إنما تغطي أيضًا الأحداث المحلية والعربية والدولية لألعاب أخرى مثل السباحة والسلة والطائرة وغيرها من الرياضات، وتبوأت القناة مكانة متقدمة بين القنوات الرياضية المتخصصة بفضل التطوير المستمر في القناة وإدخال أحدث التقنيات في التصوير والعرض، ونعرض خلال السطور التالية ترددات قنوات السعودية الرياضية ksa sport على كافة الأقمار الصناعية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .
أحدث ترددات قنوات السعودية الرياضية
يتابع قنوات السعودية الرياضية ملايين المشاهدين للاستمتاع بمشاهدة أهم مباريات كرة القدم المحلية والعالمية بجودة عالية، فضلًا عن البرامج التحليلية الرياضية المتميزة، وبشكل مجاني وبدون مقابل، وعلى مدار الساعة بجودة بجودة SD القياسية، فضلًا عن تقنية hd عالية الجودة، ما جعلها تحظى بأعلى نسبة مشاهدة بالمقارنة بالقنوات الرياضية الأخرى، ونوضح من خلال الجدول التالي ترددات قنوات السعودية الرياضية على كافة الأقمار الصناعية، والتي يمكن من خلال ضبط جهاز الاستقبال عليها الاستمتاع بما تقدمه القنوات وهذه الترددات هي :
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12149
|أفقي H
|27500
|5/6
|نايل سات
|12284
|عمودي V
|27500
|5/6
|عرب سات
|12149
|أفقي H
|27500
|5/6
|عرب سات
|12015
|عمودي V
|27500
|5/6
|ياه سات
|12418
|عمودي V
|27500
|5/6
|ياه سات
|11746
|أفقي H
|27500
|8/9
|بدر
|11976
|أفقي H
|27500
|5/6
قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS
تعتبر قنوات السعودية الرياضية من أهم القنوات المتخصصة في الشرق الأوسط، تقدم المحتوى الرياضي المتميز الذي يلبي رغبات متابعي الرياضات المختلفة ومن أهم ما يميز قنوات السعودية الرياضية :
- بدأت قناة السعودية الرياضية في بث برامجها في 16 رجب 1423 هـ الموافق 24 سبتمر 2002م.
- تنتمي القنوات الرياضية KSA SPORTS لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية .
- تهتم القنوات بتنمية الشباب وتحفيزه للمشاركة في المنافسات الرياضية والثقافية والعلمية والترفيهية .
- تتنوع وسائط المحتوى الرياضي للقنوات باشكال مختلفة منها الاخباري والفيديوهات والتقارير المصورة .
- تستمر القنوات في بثها المباشر على مدار 24 ساعة .
- تدمج القناة في بثها بين نظام hd عالية للجودة و SD كصيغة قياسية .
- تحرص القناة على تغطية كافة الأحداث الرياضية التي تنطلق في نفس الوقت من خلال قنواتها الرياضية الجديد وهي 5،6،7 .
- تعمل القناة على تحسين جودة المحتوى على مستوى الصوت والصورة بشكل مستمر .
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