نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام : الزمالك أمام الترجي “لا أداء ولا نتيجة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة علق حازم إمام ، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال برنامجه الإذاعي “وان تو” المذاع عبر محطة راديو “أون سبورت”، على هزيمة الفريق الأبيض أمام نادي الترجي التونسي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما معا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال إمام: “مباراة الزمالك والترجي كانت محبطة جدا، ليس بسبب النتيجة فقط ولكن بسبب الأداء السيئ أيضا، الفريق قدم أداء هزيلا بغير المعتاد”.

وأكمل حديثه: “مع كل احترامي للمسئولين في القلعة البيضاء. لماذا لم تأخذوا رأي أحد ذو خبرة في قرار التعاقد مع المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون”، لماذا لم تتواصلوا مع شخص كروي؟”.

وتابع: ” إلى وقتنا هذا لم نفهم قرار تعيين “كارتيرون” مدربا للفريق الأول لكرة القدم في هذا الوقت الصعب. مسئولو الزمالك هم فقط المقتنعون بهذا القرار، فلا يمكن أن تغير مدرب ماشي كويس مع الفريق قبل مباراة مهمة بـ 3 أيام وتنتظر الفوز”.

وأضاف: “خلال ولاية المدرب البرتغالي “جايمي باتشيكو” كان البعض من المحللين والجماهير تقول أن الزمالك يقدم أداء جيد ولا يفوز بالمباريات، لكن بمباره أمس لم نظهر بشكل جيد يليق بالنادي ولم نفز بالمباراة”.

وواصل حديثة: “كل اللاعبين كانوا بعيدا عن مستواهم الفني بشكل كبير، ولولا تألق حارس المرمى “محمود حمدي الونش” لكانت النتيجة اختلفت وانتهت بفارق كبير لنادي الترجي”.

ووجه حازم إمام رسالة للاعبين قائلا: “أتمنى أن يستفيق جميع اللاعبين، فالجمهور لن يراك نجما وأنت لا تفوز بالبطولات، لولا حديث الجماهير عنكم لما استطاع أحد منكم الحديث عن التجديد أو الرحيل”.

ويذكر أن موقف الزمالك تعقد في المجموعة الرابعة بعدما نجح الترجي التونسي التغلب على نادي الزمالك ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة ليتصدر المجموعة, وحسم تأهله إلى دور ربع نهائي البطولة بشكل رسمي، ويليه مولودية الجزائر برصيد ثمانية نقطة، ثم الزمالك بالترتيب الثالث بالمجموعة بنقطتين, يليه توينجيت برصيد نقطة واحدة فقط.