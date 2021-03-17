انت الان تتابع تفاصيل خبر فرص الزمالك بعد الخسارة “الأمل موجود” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد ملعب استاد القاهرة أمس مباراة الجولة الرابعة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريق نادي الزمالك و نادي الترجي التونسي .

وانتهت المباراة بخسارة الفارس الأبيض، و فوز نادي الترجي التونسي بهدف نظيف الذي أحرزه حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي .

وبذلك يتصدر نادي الترجي التونسي مجموعته برصيد 10 نقاط، و يضمن التأهل واستكمال مشواره في البطولة .

بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في نفس المجموعة بعد نادي مولودية الجزائر الذي يحتل المركز للثاني برصيد 8 نقاط .

وعطلت خسارة نادي الزمالك مشواره في البطولة، حيث توقف رصيده عند نقطتين فقط مما يصعب من حظوظه وفرصه ويجعل مهمة تأهله صعبة .

ولكن يبقى الأمل موجود، حيث لكي يتأهل نادي الزمالك يجب أن يفوز على نادي مولودية الجزائر في المباراة القادمة في الجزائر، وأي نتيجة آخري للمباراة تقضي على أمل التأهل نهائيا، و بعد ذلك يجب أن يفوز أيضًا على نادي تونجيث السنغالي في القاهرة، و سيكون عليه انتظار نتيجة مباراة نادي الترجي التونسي و نادي مولودية الجزائر فأي نتيجة آخري غير فوز نادي الترجي التونسي تقضي على أمل جماهير نادي الزمالك في التأهل.

و خيمت حالة من الحزن والغضب على جماهير نادي الزمالك أمس بعد المباراة، ولكن مازالوا متمسكين بالأمل و بفرصة التأهل والفوز بالبطولة .