مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد يقرر إيقاف دوري الدرجة الأولى

بناء على دراسة تطورات الأوضاع الصحية استعرض مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد في اجتماعة الذي عقد امس الأربعاء برئاسة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس، كافة التطورات المتعلقة بدوري الدرجة الأولى والاحترازات الصحية و التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وبناء على ذلك قرر المجلس ايقاف مباريات دوري الدرجة الأولى إلى يوم الإثنين ٢٩ مارس الجاري.

على ان تستأنف المباريات اعتبارا من يوم الثلاثاء ٣٠ مارس وفق جدول معدل سيصدر لاحقا.

وسيتم تطبيق البروتوكول الصحي على الاندية والتأكيد على الأندية بضرورة إجراء فحص (pcR) لجميع أعضاء الفريق الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل استئناف الدوري بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة على أن تسلم كافة نتائج الفحوصات للاتحاد قبل استئناف المباريات

ولا يسمح بمشاركة اي لاعب في المسابقة مالم يقدم ناديه ما يثبت نتيجة فحص (pcR) وتتحمل الأندية كافة المصاريف المتعلقة بالفحوصات.

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