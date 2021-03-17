ختام ناجح لبطولة ألعاب القوى الجامعية بتمثيل 25 مؤسسة تعليمية

في الرياضة 17 مارس,2021

اختتمت اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية بطولة مؤسسات التعليم العالي والتي استضافتها كلية البيان بمشاركة أكثر من 150 طالبا وطالبة من 25 مؤسسة تعليمية وقد أقيم حفل الختام تحت رعاية الدكتور جمعة بن صالح الغيلاني مؤسس كلية البيان ومزون ، وبحضور الدكتور سالم بن خميس العريمي رئيس اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية، وقد توجت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى) بالمركز الأول في فئة الذكور، كما توجت كذلك جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( التقنية العليا ) عن فئة الاناث وذلك بعد حساب عدد النقاط في بطولات 100 متر و 200 متر و400 متر و 800 متر و 3000 متر و 4 في 100

وقد جاءت نتائج البطولة في سباق 400 متر عدو لفئة الذكور بحصول الطالب خير الله العريمي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى ) على المركز الأول وحل الطالب عبدالرحمن المسكري من كلية عُمان للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب اللاعب سعيد النوفلي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية شناص ) ، وفي فئة الطالبات حصلت الطالبة هناء الطوقية جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( التقنية العليا )على المركز الأول وجاءت الطالبة رحاب البلوشي من كلية الخليج في المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد حققته الطالبة مزنة المالكي من كلية الشرق الأوسط .

و حل الطالب خير الله العريمي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى ) في المركز الأول لسباق 200 متر في فئة الذكور وذلك بعد أن تفوق على الطالب سليم السالمي من جامعة السلطان قابوس وذهب المركز الثالث للطالب سعيد الشامسي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى ) ، وفي بطولة الطالبات حلت الطالبة عزة اليعربية جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( التقنية العليا ) في المركز الأول وفي المركز الثاني جاءت الطالبة هاجر الحبسية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( التقنية العليا ) وفي المركز الثالث حلت الطالبة سندس الهنائية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية المصنعة ) .

أما سباق 800 متر ذكور حقق الطالب محمد السلماني من جامعة السلطان قابوس المركز الأول وجاء الطالب أحمد التوبي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى ) في المركز الثاني ، بينما ذهب المركز الثالث للطالب أحمد العدوي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (تقنية نزوى) ، وفي فئة الطالبات حلت الطالبة مريم اليعربية من كلية الشرق الأوسط في المركز الأول ، فيما توجت الطالبة سندس الهنائية جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية المصنعة ) بالمركز الثاني ، وحلت الطالبة أصداف الحسني من كلية الشرق الأوسط في المركز الثالث، وجاءت نتائج سباق 100 متر للذكور بحصول الطالب سليم السليمي من جامعة السلطان قابوس على المركز الأول وحل زميله الطالب عمر الهنائي من جامعة السلطان قابوس في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب خالد مبارك من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى ) ، وفي فئة الاناث حققت الطالبة عزة اليعربية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( التقنية العليا ) المركز الأول وذهب المركز الثاني لصالح الطالبة هاجر الحبسية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( التقنية العليا) وذهب المركز الثالث للطالبة المبتعثة عالية فؤائد . واقيم سباق 3000 متر وسط مشاركة واسعة من الطلاب في مختلف مؤسسات التعليم العالي وقد استطاع الطالب محمد الرواحي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (تقنية نزوى) من حجز المركز الأول وحل زميلة الطالب عاصم الحضرمي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى ) في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب نصيب الحضرمي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية . وفي سباق التتابع 4 في 100 والذي شهد إثارة كبيرة بين الطلاب والطالبات المشاركات في البطولة، حيث جاءت نتائج سباق الذكور بحصول جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى ) على المركز الأول وجاءت جامعة السلطان قابوس في المركز الثاني وحققت كلية الخليج المركز الثالث، أما في سباق الاناث حققت كلية الشرق الاوسط المركز الأول، وجاءت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (التقنية العليا) في المركز الثاني ، وحلت كلية الخليج في المركز الثالث .