اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد مع شروط التغيير والتعديل في عدد من البنود

في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد التنس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العماني للتنس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد بحضور 21 ناديا من اصل 28 من أعضاء الجمعية العمومية تضمن جدول الأعمال عشرة بنود وترأس اجتماع الجمعية العمومية خالد العادي رئيس الاتحاد العماني للتنس بحضور أعضاء المجلس وكذلك بحضور زياد البلوشي مدير الدائرة القانونية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.

والأندية التي شاركت في اجتماع الجمعية العمومية الكامل والوافي واهلي سداب وظفار وصلالة والاتحاد والمصنعة والسلام وصحم ومجيس وبهلاء وعبري والبشائر ومصيرة ومرباط والوحدة والطليعة والاتفاق وقريات ومسقط والنصر ونادي عمان.

وتم خلال الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2019 وتم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير عادية للعام 2020 .

وفي البند الرابع والمتضمن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد العماني للتنس شهد هذا البند الكثير من المناقشات ورفع النقاط والتوصيات إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب للنظر في تلك الملاحظات حيث شهد البند مناقشة كبيرة ووافرة من قبل أعضاء الجمعية العمومية ومنها مناقشة ممثل نادي الاتفاق حول مقعد إلزامي للمرأة حيث طالب بتعديل بعض الشروط اللازمة لهذا المقعد وإعفاء نظام التزكية واستفسر كذلك عن آلية دخول المرأة في المناصب الرئيسية بمجلس إدارة الاتحاد.

وطالب ممثل نادي النصر برفع جميع النقاط والمقترحات للمراجعة من جديد قبل إقرار النظام الأساسي للاتحاد، فيما ناقش ممثل نادي المصنعة المادة 10 والمتضمنتة ترجمة اللغات واللغات المعتمدة واستفسر ممثل نادي صحم عن بعض البنود التي تم إدراجها بأثر رجعي واستفسر كذلك ممثل نادي الوحدة العضو الفخري عن عدد المقاعد في المادة 21. وطالب ممثل نادي صحم إعادة النظر في التغيب عن اجتماعين متتاليين للعضو بمجلس الادارة حسب المادة 25 .

وقدم ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب زياد البلوشي بعض الإيضاحات والمقترحات منها رفع توصية الى الوزارة حول آلية تشكيل الجمعية العمومية ووضع العضو ومن يحق له التواجد في الاجتماع القادم بالإضافة إلى أن أي تعديلات أوإضافات يتم التنسيق بين الاتحاد والوزارة وأي تغيير للبنود والمواد يتم من خلال التصويت من قبل الجمعية العمومية.

وتطرق ممثل نادي صحم الى قرار وزارة الثقافة والرياضة والشباب حول النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حيث رأى بان الوزارة طالبت بإقرار النظام من قبل الجمعية العمومية دون تشكيل لجان لمناقشة ومراجعة النظام وهذا مخالف من الناحية القانونية للجمعيات العمومية ورفع هذه المقترحات لاجدوى منها في حالة إقرار النظام من قبل الوزارة.

وتحدث كذلك ممثل نادي النصر حول ذلك بأن الوزارة لم تستشر الأندية في وضع النظام الجديد للاتحادات وليس لها الحق في اصدار قرارات مباشرة للجميعات العمومية والوزارة لا تملك الحق في اصدار مثل هذه القرارات رغم اننا طالبنا خلال لقائنا المسبق بمسؤولي الوزارة بعدم اتخاذ مثل هذه القرارات فيما تخص الجمعيات العمومية.

وتم التطرق كذلك الى مناقشة المادة 27 الخاصة بالأمين العام وامين الصندوق وتم رفع مقترح الى الوزارة لتثبيت الوضع على ما هو عليه دون التعاقد مع المدير التنفيذي للاتحاد ورد زياد البلوشي المدير القانونية بان هذا البند يعود الى قرار الجمعية العمومية في آلية الاختيار سواء من خلال الغاء منصبي امين السر وامين الصندوق والاكتفاء بالمدير التنفيذي او إبقاء الوضع على ما هو عليه. ومناقشة الحصول على المؤهل الدراسي واستثناء الرياضيين من ذلك المؤهلة واستوضح ممثل نادي النصر عن عدم وضوح محظورات على أعضاء مجلس الإدارة من ناحية المصروفات لحضور الاجتماعات والجمعيات العمومية للاعضاء ومن يتحملها وخاصة للاعضاء من يقطعون مسافات طويلة ورد ممثل الوازارة بان هذا يعود الى اللوائح المالية للاتحادات الرياضية وهي من تقرر ذلك في آلية الصرف وقدم العادي رئيس الشكر الى صديق الهاشمي على الجهود المبذولة من قبله في تولي مهام المدير التنفيذي خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف والطعون الانتخابية واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الخطة والميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة وتم اختيار مدقق للحسابات.