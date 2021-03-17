الأولمبي أفضل أسطبل مشارك والطوقي يحرز لقبي الختام والموسم في ختام منافسات قفز الحواجز

أسدل الاتحاد العماني للفروسية الستار عن ختام مسابقات قفز الحواجز لهذا الموسم 2020/2021م وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعدد من أعضاء المجلس، وقد شارك في منافسات الختام عدد 115 خيلا موزعة على ست فئات وهي فئة الجدد ارتفاع 90سم 36 خيلا وفئة (د1) ارتفاع 100 سم 27 خيلا وفئة (د) ارتفاع 110 سم 18 خيلا وفئة (ج) ارتفاع 120سم عدد 7 خيول والفئة (ب) ارتفاع 130سم عدد 5 خيول، بالإضافة الى فئة الفرسان المشاركين للمرة الاولى في المسابقات الرسمية على ارتفاع 70سم عدد 22 خيلا، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والأسطبلات الخاصة وانطلقت المسابقة في تمام الساعة 2 مساء بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسبما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا حيث يأتي الختام بدعم من قبل بنك نزوى وكلية الخليج.

منافسة حماسية

وشهدت المسابقة منافسة حماسية بين الفرسان المشاركين ويعتبر العدد الاكبر خلال هذا الموسم في مسابقة يقيمها الاتحاد ليصل العدد إلى 115 خيلا في مختلف الفئات.

فئة الجدد

فئة الجدد على ارتفاع 90سم شارك فيها عدد 36 خيلا، حيث حقق المركز الاول الفارس محمد بن سالم الحضرمي على قصورة من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على طوفان من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثالث الفارس محمد بن راشد الوهيبي على بت بول من الخيالة السلطانية والمركز الرابع الفارس أسعد بت عبدالله الحسني على العباب من وحدة شرطة الخيالة والمركز الخامس الفارس حارث بن حمود المعولي على راغب من وحدة شرطة الخيالة والمركز السادس الفارس عمر الفهدي على جتوشي من المركز الاولمبي للفروسية والمركز السابع الفارس علي بن محمد السليمي على مجان من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثامن الفارس بسام بن ناصر الغابشي على ثمين من وحدة شرطة الخيالة والمركز التاسع الفارس المعتصم بن سعيد الاسماعيلي على الوافية من مدرسة السيب للفروسية.

الفئة(د1)

الفئة (د1) على ارتفاع 100 سم شارك فيها عدد 27 خيلا، حيث توج بالمركز الاول الفارس محمد بن سالم الحضرمي على ذكريات من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس سلطان بن حمود الطوقي على هبة الله من المركز الاولمبي للفروسيةوالمركز الثالثالسادس الفارس وارث بن تميم المحروقي على فيم من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الرابع الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية والمركز الخامس الفارس سلطان بن محمد اليوسفي على جبرين من مدرسة الفلاحي للفروسية والمركز السادس الفارس أحمد بن علي الخروصي على بيبي بلو من المركز الاولمبي للفروسية والمركز السابع الفارس حمود بن سلطان الطوقي على فيردي من المركز الاولمبي للفروسية.

الفئة (د)

الفئة (د) على ارتفاع 110 سم شارك فيها عدد 18 خيل حيث حقق المركز الاول الفارس مازن بن فاضل الغافري على الشموخ من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سكينة من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على تاج الملوك من اسطبلات ال سعيد والمركز الرابع الفارس محمد جودا على فيرناديز من مركز موجو للفروسية .

الفئة (ج)

الفئة (ج) على ارتفاع 120سم شارك فيها عدد 7 خيول حيث تمكن من الظفر بالمركز الاول الفارس خالد بن درويش الصبحي على فرفك زد من اسطبلات الريان والمركز الثاني الفارس بركات بن مهنا الهادي على الادهم من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سانجو من الخيالة السلطانية.

الفئة (ب)

الفئة (ب) على ارتفاع 130سم وشارك فيها عدد 5 خيول واحرز المركز الاول الفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس أحمد محمد الشحات على شانيل من مركز موجو للفروسية.

فئة الفرسان المبتدئين

بالإضافة الى فئة الفرسان المبتدئين المشاركين للمرة الاولى في المسابقات الرسمية على ارتفاع 70سم عدد 22 خيلا، حيث تمكن من احراز نتائج ايجابية والحصول على جولة نظيفة كلا من الفارس سام بن سالم الحبسي على مهيب من اسطبلات العربية والفارس معاذ بن عيسى الحوقاني على بدر من اسطبلات الحوقاني والفارسة أوزكي يورديجول على ليدي من مركز موجو للفروسية والفارس محمد بن زاهر البحري على كرمان من اسطبلات العربية والفارس وليد عيد على سحاب من مركز موجو للفروسية الحوقاني والفارس مرشد العامري على غمد من مدرسة الموريات للفروسية.

فرسان الموسم

كما تم الاعلان عن فرسان الموسم حيث حقق لقب فارس الموسم في فئة الجدد الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية ، كما حقق لقب فارس الموسم للفئة (د1) الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على تاج الملوك وتوج بلقب فارس الموسم للفئة (د) الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سانجو من الخيالة السلطانية أما لقب الفئة (ج) فكان من نصيب الفارس أحمد محمد الشحات على شانيل من مركز موجو للفروسية واحرز لقب الفئة (ب) الفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من الخيالة السلطانية ، وجاء أفضل فارس ناشئ الفارسة شيخة بنت راشد الطوقية من المركز الاولمبي للفروسية كما توج بلقب أفضل اسطبل مشارك خلال هذا الموسم المركز الاولمبي للفروسية .