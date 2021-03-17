ميان بنت شهاب آل سعيد ترعى حفل افتتاح دوري كرة القدم النسائية

بمشاركة 22 نادياً
كتبت ـ زينب الزدجالية:
ترعى صاحبة السموالسيدة ميان بنت شهاب آل سعيد حفل انطلاق دوري كرة القدم النسائية للصالات والذي ينظمه الاتحاد العماني لكرة القدم ،يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك بمشاركة 22 ناديا مقسمة على 6 مجموعات من مختلف محافظات السلطنة .
هذا، وسيتضمن برنامج الحفل المبسط دخول الفرق وطابورا للعرض ورفع علم الفيفا، مع مصاحبة الاغاني الوطنية وذلك احتفالا باليوم الاسيوي لكرة القدم النسائية وعقب ذلك ستنطلق مباراة الافتتاح بين نادي عمان ونادي اهلي سداب وبعدها المباراة التي تجمع بين مسقط وقريات وذلك ضمن المجموعة الثانية .
مباريات اليوم الاول
وفي وقت سابق قبل حفل الافتتاح، ستشرع عدد من الفرق بعد غد في اللعب ضمن مجموعاتها، حيث ستلتقي فتيات فريق صلالة مع لاعبات فريق مرباط في تمام الساعة 11 صباحاً، فيما ستلاقي لاعبات الاتحاد لاعبات النصر في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ضمن المجموعة الاولى على ملعب استاد السعادة، وفي المجموعة الثالثة ستلتقي لاعبات فريق بهلاء مع لاعبات الطليعة في تمام الواحدة ظهرا في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، فيما ستجمع المباراة الثانية فريقي الاتفاق والكامل والوافي على ملعب نادي الامل في تمام الساعة 4 عصرا .
اما المجموعة الرابعة ستقام فيها مباراة واحدة والتي ستجمع لاعبات عبري مع مصيرة وذلك على ملعب مجمع البريمي الرياضي في تمام الساعة 11 صباحاً .
فيما سيتم تأجيل مباريات المجموعة الخامسة ،حتى استقرار الأمور الصحية للاعباتها ،على ان تلعب المجموعة السادسة مباراة واحدة تجمع فريق نادي الخابورة والرستاق في تمام الساعة 11 صباحاً على ملعب المجمع الرياضي بالرستاق.
تضم المجموعة الأولى أندية محافظة ظفار: ظفار والنصر ومرباط والاتحاد، في حين تضم المجموعة الثانية أندية عُمان وأهلي سداب وقريات ومسقط، أما المجموعة الثالثة فتضم أندية الكامل والوافي وبهلا والطليعة والاتفاق، بينما تضم المجموعة الرابعة أندية عبري ومصيرة والنهضة، والخامسة تمثلها أندية صحار وينقل والسويق وصحم والمجموعة السادسة أندية البشائر والخابورة والرستاق.
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