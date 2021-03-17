معلق مباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد والتشكيلة المتوقعة والقنوات المفتوحة الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر العالم اليوم مباراة نارية وحاسمة بين فريقي تسيلسي وأتليتكو مدريد وهي من أكثر المباريات ترقباً من قبل الجمهور الممتلئ شوقاً وعلى وجه الخصوص في اياب الدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد

سوف تنطلق المباراة بين الفريقين المحبوبين من العيار الثقيل اليوم الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد

سوف تقوم بعض الفضائيات بعمل بث للمباراة اليوم مثلاً قناة بي ان سبورت برميوم، وتنقل أيضًا بشكل مجاني على القناة البرتغالية الرياضية، وقناة الرياضة المجرية، والرياضية الصربية.

معلق مباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد

سوف يكون المعلق على تلك المباراة رؤوف خليف.

التشكيلة المتوقعة لفريق تشيلسي

ميندي في حراسة المرمى، روديغير، كريستينسن وازبيليكويتا في خط الدفاع، وسوف يلعب في خط الوسط كل من اللاعبين كانتي وكوفاشيتس وأولونسو وأيضاً اللاعب رييس جيمس، وضمن خط الهجوم من المتوقع أن يشارك كل من حكيم زياش وتيمو فيرنير وأوليفيه جيرو .

تصنيف المباراة

تصنف تلك المباراة بين فريقي تشيلسي وأتليتكو مدريد من المباريات القوية ضمن مباريات الدوري الإنجليزي ويحل فريق أتليتكو ضيفاً ثقيلاً على البلوز على أمل قلب الطاولة والتأهل لربع النهائي، مع العلم أن تشيلسي تمكن من حسم اللقاء في الذهاب بهدف وحيد.