موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 دور الثمانية والقنوات الناقلة مجانا نايل سات

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انتهت مباريات دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2020-2021 الأربعاء 17 مارس 2021 بعد إقامة مباريات قوية استمرت لمدة شهر التقى فيها 16 فريقا تمكنوا من تخطوا دور المجموعات في البطولة بنجاح بعد أن تمكنوا من التواجد في أحد المركزين الأول، والثاني في المجموعات الثمانية بالبطولة، ليواصلوا مشوارهم في البطولة نجاح، بينما الفرق أصحاب المركز الثالث انتقلوا للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، وسيقام موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 دور الثمانية يوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 في مدينة نيون السويسرية التي دائما ماتستضيف حفلات سحب قرعات كافة بطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.
مباريات الدور ثمن النهائي في التشامبيونزليج أسفرت عن تأهل ثمانية فرق إلى ربع النهائي كان أولها فريق بورتو البرتغالي الذي تمكن من تحقيق مفاجأة كبيرة بإطاحته بفريق يوفنتوس الإيطالي من البطولة، عقب تغلبه عليه بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادلهما في بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لكل فريق، حيث تغلب بورتو على اليوفي في مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين مقابل هدف، وانتهت مباراة الإياب بنفس النتيجة في وقتها الأصلي لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل كل فريق هدف آخر في المباراة ليتمكن الفريق البرتغالي من التأهل بعد تسجيل عدد أكبر من الأهداف خارج ملعبه، وينهي مشوار رفاق رونالدو الأوروبي هذا الموسم.
فريق بروسيا دورتموند الألماني تمكن هو الآخر من تخطي دور الستة عشر بنجاح رفقة بورتو البرتغالي، حيث تأهل دورتموند على حساب الفريق الأسباني غشبيلية بتفوقه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب ضد الفريق الأندلسي بخمسة أهداف مقابل اربعة، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيتخوان في إسبانيا بفوز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل انتهاء مباراة الإياب بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
فريق ليفربول تمكن من تناسي أحزانه المحلية في الدوري الإنجليزي، وحقق تأهل مستحق على حساب فريق لايبزيغ الألماني بانتصاره في مجموع مبارتي الذهاب والإياب برباعية دون رد، كما تمكن الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان من تخطي فريق برشلونة بانتصاره في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما ريال مدريد تمكن من تخطي فريق أتالانتا الإيطالي بتفوقه في مجموع المبارتين برباعية مقابل هدف، وتمكن مانشستر سيتي من الإطاحة بفريق بروسيا مونشينجلادباخ الألماني برباعية دون رد في مجموع المبارتين، ونجح كلا من بايرن ميونخ، وتشيلسي في التأهل على حساب لاتسيو، وأتلتيكو مدريد على الترتيب.
الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا
- بايرن ميونخ.
- باريس سان جيرمان.
- ريال مدريد
- ليفربول.
- تشيلسي.
- مانشستر سيتي.
- بروسيا دورتموند.
- بورتو.
موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021
- الجمعة 19 مارس 2021.
القنوات الناقلة مجانا لقرعة دور الثمانية دوري الأبطال
- بي إن سبورت الإخبارية bein sports news.
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