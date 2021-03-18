أبطال أوروبا: تعرف على موعد قرعة ربع النهائي وتواريخ باقي المباريات

اكتمل أمس الأربعاء، عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما انتهت مباريات الدور ثمن النهائي، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.

وتأهل إلى دور الثمانية، ثلاثي إنجلترا، مانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول، وثنائي ألمانيا، بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، بجانب ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي.



ولأول مرة منذ سنوات عدة، لن يتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي معا في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، بعد وداع يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني المنافسات من الدور ثمن النهائي.

موعد القرعة

من المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة 11 ظهرا بتوقيت غرينيتش، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

نظام القرعة

ستكون القرعة مفتوحة على كافة الاحتمالات بدون تصنيفات، حيث يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد، وكذا يمكن أن يتواجه فريقان سبق أن التقيا في نفس المجموعة، وهو ما يمنع حدوثه في مباريات ثمن النهائي.

موعد المباريات

ستقام لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 6، و7 أفريل المقبل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 13، و14 من نفس الشهر.

مباريات ذهاب الدور نصف النهائي ستقام يومي 27، و28 أفريل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 4، و5 ماي، على أن تجرى المباراة النهائية في الـ29 من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات