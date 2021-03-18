نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 ربع النهائي ونظام القرعة والقناة المفتوحة الناقلة للقرعة في المقال التالي
يبحث عشاق كرة القدم الحقيقة عن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 الدور ربع النهائي، بعد أن أكتمل عقد الفرق الثمانية الكبار أمس الأربعاء، تقام القرعة غداً الجمعة في مدينة نيون لسويسرية حيث مقر الاتحاد الأوروبي، لكرة القدم عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 وسوف تنقل فاعليات القرعة عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لجميع مسابقات الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وسوف نقدم لكم متابعي موقعنا المتميز على الدوام “ثقفني”، تفاصيل القرعة من نظام القرعة ومواعيد المباريات وكافة الأخبار فتابعونا.
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021
- الساعة 11 ظهراً بالتوقيت العالمي “غرينتش”.
- الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مدينة القاهرة 13.00.
- الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة 14.00.
نظام قرعة ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرعة مفتوحة، فمن الجائز أن يلتقي فريقين كانا في مجموعة واحدة، وأيضاً يتقابل فريقين من بلد واحدة حسب القرعة بعكس دور ثمن النهائي.
القنوات الناقلة قرعة دوري أبطال أوروبا
تنقل فاعليات قرعة دوري الأبطال عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية الإخبارية المفتوحة، الناقل الحصري لبطولة دوري الأبطال الأوروبي.
الفرق المتأهلة إلي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
- ليفربول الإنجليزي.
- مانشستر سيتي الإنجليزي.
- تشيلسي الإنجليزي.
- بايرن ميونخ الألماني.
- بروسيا دورتموند الألماني.
- بورتو البرتغالي.
- ريال مدريد الإسباني.
- باريس سان جيرمان الفرنسي.
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021
أعلن الاتحاد الأوروبي مواعيد مباريات الذهاب والعودة للدور ربع النهائي والدور نصف النهائي وجاءت كما يلي.
- موعد مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي أحد أيام 6/7 من شهر أبريل القادم.
- موعد مباراة الإياب في الدور ربع النهائي أحد أيام 13/14 أبريل 2021.
- موعد مباريات الذهاب للدور نصف النهائي أحد أيام 27/28 أبريل 2021.
- موعد مباريات العودة للدور نصف النهائي أحد أيام 4/5 من شهر مايو 2021.
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