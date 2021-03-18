تأهل بايرن ميونيخ وتشيلسي لربع نهائي أبطال أوروبا

تأهل بايرن ميونيخ وتشيلسي لربع نهائي أبطال أوروباحجز فريق بايرن ميونيخ الألماني مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بتكرار فوزه على ضيفه الإيطالي لاتسيو بهدفين لواحد مساء امس، في إياب دور الـ 16 للبطولة.

وكان البايرن قد تغلب على "النسور" ذهابًا برباعية لهدف، قبل أن يكرر انتصاره عليه بهدفي روبرت ليفاندوفسكي، وتشوبو موتينج في الدقيقتين 33، و73 على التوالي، لكن لاتسيو أحرز هدفه الوحيد عبر ماركو بارولو قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 8 دقائق.

بدوره، قاد المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإجليزي فريقه للفوز بهدفين نظيفين على أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل زياش الهدف الأول لتشيلسي بالدقيقة 34، وسجل الهدف الثاني إيمرسون في الدقيقة 94، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد بالدقيقة 81 بسبب تدخله بمرفقه وضريه روديجر مدافع تشيلسي.

وحسم "البلوز" بهذا الانتصار عبورهم للدور ربع النهائي، خاصًة وأنهم انتصروا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهلوا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

(سبأ)

