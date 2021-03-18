قرعة دوري ابطال اوروبا 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون الجمهور الرياضي على موعد مع قرعة دوري ابطال اوربا يوم الغد الجمعة الموافق 19 مارس 2021 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مصر، الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت السعودية، والتي ستقام بمقر الإتحاد الأوربي لكرة القدم بسويسرا، وتأتي قرعة دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم .

سيتم بث فعاليات قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورت الإخبارية بالإضافة للبث المباشر على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الأندية التي تأهلت إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، هي: ليفربول ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي بورتو البرتغالي .

ووفقا لما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنطلق مباريات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بالنسبة لمباريات الذهاب يومي 6 و7 أبريل، على أن تبدأ مباريات الإياب 13 و14 أبريل القادم .

أما مباريات نصف نهائي دوري ابطال اوروبا فتبدأ بالنسبة لمرحلة الذهاب يومي 27 و28 أبريل، على أن تبدأ مباريات الإياب 4 و5 مايوالقادم، وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 29 مايو المقبل .