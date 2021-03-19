نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أوروبا دور الثمانية وموعد والقنوات الناقلة للقرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم قرعة دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية وكذلك القنوات الناقلة للقرعة، حيث تأهلت ثمان أندية إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوربا، ويأتي دور الثمانية مفتقدا وجود كلا من برشلونة وكذلك يوفنتوس ليفقد كلا من كريستيانو رونالدو وميسي فرصة التواجد في الأدوار النهائية من دوري أبطال أوربا.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا دور الثمانية

من المنتظر ان يتم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا عقب ظهر الجمعة 19 مارس وذلك في مدينة نيون السويسرية، ومن المنتظر أن تتم القرعة في الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

قرعة دوري أبطال أوروبا

ننقل لكم في الثانية ظهرا بشكل متجدد تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا والمواجهات المباشرة بين الفرق. (تعلن هنا خلال ساعات) وننشر هنا كافة المباريات المتعلقة بربع نهائي دوري أبطال اوربا عقب نهاية القرعة مباشرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

من المنتظر ان تنقل قناة Bein sports بنقل قرعة دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة مع ستديو تحليلي، وتترقب الجماهير مواجهات دور الثمانية خاصة في ظل تواجد فرق كبيرة مثل بايرن ميونيخ وكذلك باريس سان جيرمان.

الفرق المتأهلة لقرعة دور الثمانية بدوري أبطال أووربا

كان عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا قد اكتمل، والفرق هي مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وكذلك بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وكذلك ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبورتو البرتغالي.

يذكر أن دور الثمانية لا يجنب فرق من نفس البلد في المواجهة، حيث أن القرعة مفتوحة لكل الإحتمالات والفريق الذي يسحب أولا ستقام مباراة الذهاب على أرضه.

موعد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

من المرتقب أن تقام مباريات الذهاب يومي السادس والسابع من إبريل المقبل على أن تقام مباريات الإياب لهذا الدور يومي الثالث عشر والرابع عشر من إبريل.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

من المنتظر ان تقام مباريات الذهاب من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي السابع والعشرون والثامن والعشرون من إبريل وتقام مباريات الإياب يومي الرابع والخامس من مايو.

موعد نهائي دوري أبطال اوروبا 2021

من المنتظر ان تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من مايو على ستاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول وسط توقعات كبيرة أن يواجه بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مالم تجمعهم القرعة في دور الثمانية أو الدور النصف نهائي.