موعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن معرفة موعد، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أهم البطولات على مستوى العالم، وأكثر البطولات ندية وإثاره نظراً لتقارب مستوى جميع الفرق المشاركة في البطولة، لذلك يهتم قطاع كبير من محبي كرة القدم حول العالم بهذه البطولة الكبيرة، لذلك في هذا المقال وعبر موقع ” ثقفني” يسعدني أن أقدم للقراء الأعزاء آخر أخبار هذا الحدث الكبير.

موعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا2021

يتم إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 مساء غد الجمعة، الموافق 19 مارس 2021، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة وكل الدول التي تشارك القاهرة في نفس التوقيت، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة ومن يشترك معها من الدول في نفس توقيتها، وفي تمام الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.

ما هي الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا