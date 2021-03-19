نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي
يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن معرفة موعد، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أهم البطولات على مستوى العالم، وأكثر البطولات ندية وإثاره نظراً لتقارب مستوى جميع الفرق المشاركة في البطولة، لذلك يهتم قطاع كبير من محبي كرة القدم حول العالم بهذه البطولة الكبيرة، لذلك في هذا المقال وعبر موقع ” ثقفني” يسعدني أن أقدم للقراء الأعزاء آخر أخبار هذا الحدث الكبير.
موعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا2021
يتم إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 مساء غد الجمعة، الموافق 19 مارس 2021، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة وكل الدول التي تشارك القاهرة في نفس التوقيت، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة ومن يشترك معها من الدول في نفس توقيتها، وفي تمام الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.
ما هي الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
|ريال مدريد
|بروسيا دورتموند
|ليفربول
|بايرن ميونخ
|باريس سان جيرمان
|مانشستر سيتي
|بورتو
|تشيلسي
القنوات الناقلة لفاعليات إجراء القرعة
من المقرر أن تنقل فعاليات قرعة دور ربع النهائي للبطولة الأهم، دوري أبطال أوروبا على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، وكذلك سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل فعاليات القرعة، التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة.
قواعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
لم يعلن الاتحاد الأوروبي عن وجود أي قواعد تحول دون مقابلة فريقين من نفس الدولة، ولكن القرعة سوف تتم بالطريقة المعتادة دون النظر إلى ما إذا كان الفريقين من نفس البلد أم لا، ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و 10 أبريل، فيما ستلعب مباراة الإياب يومي يومي 16 و17 من نفس الشهر.
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