نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون وقائمة الفراعنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم مواعيد مباريات مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا 2022 ، فمن خلال متابعة مستمرة وتغطية حصرية لأهم أخبار ومواعيد المباريات القادمة التي سيخوضها منتخب مصر في تصفيات كاس أمم إفريقيا 2022 نتعرف معكم على جدول مواعيد مباريات مصر القادمة في تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون حيث يزداد البحث خلال الفترة المقبلة عن جدول موعد مباريات مصر القادمة 2021 لمتابعة المتعة والأثارة في مباريات الساحرة المستديرة كرة القدم بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مباريات مصر القادمة

موعد مباراة مصر القادمة ، وفيما يخص جدول مواعيد مباريات مصر القادمة في تصفيات أمم أفريقيا 2022 ، ستكون أولي مباريات المنتخب المصري أمام نظيرة الكيني والتي ستقام خارج الأراضي المصرية بقيادة المدير الفني حسام البدري ، وكان البدري قد استقر على قائمة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا وتحديداً القائمة النهائية لمواجهة كينيا في الجولة الخامسة بتصفيات أمم إفريقيا 2022، والتي سنتعرف عليها لاحقاً.

موعد مباريات مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا 2022

كانت القرعة قد أسفرت عن مواجهات ملحمية للمنتخب المصري ، وستكون أولي مواعيد مباريات مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 واليكم التفاصيل والأخبار الأخري عن مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في تصفيات أفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

ويحل تنتظر منتخب مصر لكرة القدم ضيفاً ثقيلاً على نظيره الكيني ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر لها 2022 بالكاميرون، ويستيف مباراة مصر وكينيا ملعب مركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي والذي يتسع لاحتضان 60 ألف متفرج.



مباريات مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا



موعد مباراة مصر وكينيا القادمة 25 مارس 2021 – الساعة 6:00م توقيت القاهرة.

مباراة مصر القادمة وجزر القمر 29 مارس 2021 – الساعة 6:00م توقيت القاهرة.

وجدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا قد شهدت استدعاء ستة لاعبين وهم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي).