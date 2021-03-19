نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والتعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتقدم موقع ” ثقفني” ألى قرائه الأعزاء وإلى متابعي ومحبي الدوري السعودي للمحترفين بمقال مهم عن‘ موعد مباراة الشباب ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين، حيث يلتقي الشباب والتعاون في مباراة مثيرة وقوية، ويدخل الشباب اللقاء بعد فقده الصدارة بسبب خسارته في المباراة السابقة أمام الاتحاد بهدفين لهدف، بينما يدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 35 نقطة ويأمل في استمرار عروضه القوية.

موعد مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تلعب المباراة مساء غد السبت الموافق 20 مارس الجاري 2021، وفي تمام الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، وفي تمام الساعة 17:40 بتوقيت القاهرة وفلسطين والأردن، وفي تمام الساعة 19:40 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 16:40 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز كبير للتعاون أهداف دون رد.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 23 13 6 4 7 20:44 24 45 2 الشباب 23 13 6 4 7 28:46 18 45 3 الاتحاد 23 11 8 4 7 25:36 11 41 4 التعاون 23 9 8 6 7 19:27 8 35 5 الأهلي 23 10 5 8 7 37:35 -2 35 6 النصر 23 9 6 8 7 30:33 3 33 7 الإتفاق 23 9 5 9 7 37:36 -1 32 8 القادسية 23 7 10 6 7 37:36 -1 31 9 أبها 24 9 4 11 6 40:34 -6 31 10 الفيصلي 23 7 9 7 7 29:30 1 30 11 الرائد 23 8 4 11 7 34:34 0 28 12 الباطن 23 7 7 9 7 36:34 -2 28 13 الفتح 23 8 4 11 7 43:36 -7 28 14 الوحدة 24 8 3 13 6 48:35 -13 27 15 ضمك 23 5 6 12 7 40:29 -11 21 16 العين 23 4 5 14 7 48:26 -22 17

يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 45 نقطة قبل هذا اللقاء، ويأمل في استعادة صدارة الجدول من جديد، بينما يدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويأمل في الفوز بالمباراة وحصد نقاطها الثلاث والاستمرار في المربع الذهبي.

القناة الناقلة للمباراة ومن يقوم بالتعليق عليها

تبث المباراة عبر شاشة KSA Sports، فهي تمتلك حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين، وتعمل القناة دائماً على إرضاء مشاهديها ومتابعيها وذلك بتقديم كل ما هو ممتع وجديد على شاشتها، وبث المباريات بجودة صوره عالية ونقاء صوت كبير لجذب المشاهدين لها، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق” راشد الدوسري”.

بطاقة مباراة الشباب والتعاون