موعد لقاء الشباب السعودي والتعاون ..أهم القنوات الناقلة للمباراة

يترقب مشجعي وعشاق كرة القدم بصورة مستمرة موعد أهم المباريات المرتقبة بين الفرق الهامة التي يشجعها عدد كبير منهم لذلك يبحث عدد كبير من المشجعين عن موعد لقاء الشباب السعودي و التعاون، حيث إن المباراة تقام يوم السبت علي ستاد الأمير خالد بن سلطان ضمن أهم منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي، ونقدم لحضراتكم من خلال موقعنا تردد القنوات الفضائية الناقلة للمباراة.

موعد لقاء الشباب السعودي والتعاون

التقي نادي الشباب هذا الدري مع فرق كبيرة في 23 مباراة إستطاع اقناص الفوز في 13 مباراة فقط وتعادل في 6 مباريات ووقع في الهزيمة 4 مباريات، لذلك يحول نادي الشباب السعودي بكل جهد إن يحقق الفوز في هذة المباراة عن طريق حصد ال 3 نقاط لصالحة املأ في التصدر بجدول ترتيب الدوري، ومن المترقب إن يكون موعد لقاء الشباب السعودي والأهلي في تمام الساعة 6.40 بتوقيت مكة المكرمة، وتمام الساعة 5.40 بتوقيت القاهرة علي ستاد الأمير خالد بن سلطان، ويتم نقل المباراة علي قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 4 HD، والجدير بالذكر أن فريق نادي الشباب يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الشباب السعودي والتعاون يوم السبت

من المترقب نقل مباراة الشباب السعودي والتعاون يوم السبت علي ستاد الأمير خالد بن سلطان ضمن أهم منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي، وأعلنت قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 4 HD عن نقل وتغطية أحداث المباراة، ونقدم لحضراتكم الآن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد

القمر الصناعي عرب سات.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11230.

التشفير مفتوح.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ونقدم لحضراتكم أيضا تردد القناة علي القمر الصناعي النيل سات