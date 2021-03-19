اختيارات البدري لمنتخب مصر في مواجهة كينيا وجزر القمر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين لمواجهة منتخبي كينيا و جزر القمر .
حيث يواجه المنتخب الوطني منتخب كينيا يوم 25، ومنتخب جزر القمر يوم 29 من شهر مارس الحالي ضمن تصفيات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2021 .
والجدير بالذكر أن منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط .
قائمة منتخب مصر التي تضم 28 لاعبا
- حراس المرمى : محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم “جنش” ، محمد بسام، عامر عامر .
- خط الدفاع : محمد هاني، عمر جابر، أيمن أشرف، أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش”، علي جبر، أحمد ايمن منصور، ياسر إبراهيم .
- خط الوسط : محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد صلاح، محمود حسن “تريزيجيه”، محمد فاروق، أحمد سيد “زيزو”، إسلام عيسى، مصطفى فتحي، محمد مجدي “أفشة”.
- خط الهجوم : مصطفي محمد، حسام حسن، أحمد ياسر ريان، محمد شريف .
حيث ضمت القائمة لاعبين عادو من جديد مثل عامر عامر، ومحمود عبد الرحيم “جنش” حارسى نادي سيراميكا كليوباترا و الزمالك، عمر جابر و احمد ايمن منصور، و محمد فاروق، و اسلام عيسى لاعبي نادي بيراميدز، محمود حمدي “الونش” لاعب نادي الزمالك، و ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، مصطفى فتحي لاعب نادي سموحة، ولأول مرة يتم ضمه للمنتخب الوطني اللاعب احمد ياسر ريان لاعب نادي سيراميكا كليوباترا .
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