الفرق المترشحة الى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي

تعرف على الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

آرسنال (إنجلترا). روما (إيطاليا). غرناطة (إسبانيا). دينامو زغرب (كرواتيا). مانشستر يونايتد (إنجلترا). أياكس أمستردام (هولندا). فياريال (إسبانيا). سلافيا براج (التشيك).

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