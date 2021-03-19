اكتملت جميع مقاعد الفرق الأوروبية التي تأهلت إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد انتهاء مباراة تشيلسي ضد اتلتيكو مدريد ومباراة بارين ميونخ ضد لاتسيو حيث فاز فريق بايرن ميونخ وتأهل تشيلسي وأصبحت الثمانية فرق التي تأهلت إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هم ثلاثة فرق من انجلترا فريقان من ألمانيا وفريق من أسبانيا و فرنسا والبرتغال ولم تتأهل أي فرق من إيطاليا وسوف يتم اجراء قرعه دوري أبطال أوروبا في مدينه نيون السويسرية.

موعد قرعه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

سيكون موعد سحب قرعه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكره القدم اليوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة وقد تحدد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي سيكون يوم 6 و 7 أبريل بالنسبة لمباريات الذهاب و 13 و 14 أبزيل بالنسبة لمباريات العام تقام قرعه نصف النهائي اليوم أيضا وسيكون موعد مبارياتها يوم 27 و 28 أبريل بالنسبة للمباريات الذهاب و 4 و 5 شهر مايو بالنسبة لمباريات العودة

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل مباريات قرعه بطوله دوري أبطال أوروبا ربع النهائي ونصف النهائي عبر قناه بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة وهي قناه مجانيه قطرية ويمكن متابعه القرعة من خلالها و ستكون القرعة مفتوحه بين الفرق حيث يمكن لأي فريقين من دوله واحده أن يتقبلا ولن يكون هناك أي عوائق تمنع ذلك و جميع احتمالات مقابله كل الفرق برده فريق ليفربول الانجليزي الذي يلعب له نجم مصر محمد صلاح قد تأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حيث فاز فريق ليفربول على فريق لايزبيج ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بأربعة أهداف نظيفه.