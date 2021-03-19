بايرن ميونخ يتأهل لدور الثمانية ضمن دوري أبطال أوروبا

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عمر شويل - جدة بايرن ميونخ الفريق الألماني يعيد تفوقه على فريق لاتسيو ويصبح مؤهل لدور الثمانية بدور أبطال أوروبا لكرة القدم، تأهل منتخب بايرن ميونخ إلى دور الثمانية بعد الفوز الذي حققه على فريق لاتسيو بنتيجة حاسمة وهي هدفين لهدف ضمن إياب الدور السادس عشر من المسابقة , وقد فاز مسبقاً بايرن ميونخ في دور الذهاب في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة مميزة وهي أربعة أهداف بمقابل هدف واحد لصالح لاتسيو , ليتأهل للدور القادم بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين لمجموع المباراتين.

سجل فريق بايرن ميونخ الألماني

سجل بايرن ميونخ رقماً قياسياً جديداً في البطولة الأوروبية لكرة القدم ,حيث وصل لهذه المرتبة للمرة التاسعة عشر متعدياً بذلك على سجل فريق برشلونا الإسباني الذي وصل لتلك المرتبة بعدد ثمانية عشر مرة , وهو الفريق الذي خرج من الدور السادس عشر بالنسبة للموسم الحالي , بعد أن خسر مقابل فريق سان جيرمان الفرنسي بواقع أهداف خمسة مقابل هدفين لمجموع المباراتين في الذهاب والإياب.

تقدُم فريق بايرن ميونخ

تقدم بايرن ميونخ عن طريق تسجيل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضمن الدقيقة الثالثة والثلاثين من المباراة بضربة جزاء , وبعدها أضاف اللاعب الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج هدفاً ثانياً ضمن الدقيقة الثالثة والسبعين من المباراة , وبعدها سجل اللاعب ماركوبارولو الهدف الوحيد لفريق لاتسيو ضمن الدقيقة الثانية و الثمانين , وفي هذا الحال يصبح فريق بايرن ميونخ المتغلب على الجميع برقم مميز عقب الفوز على فريق لاتسيو.

أقوال مدرب بايرن ميونخ

من أهم ما قال المدرب الألماني هانر فليك ” هجومنا قوي ونحن نلعب دائماً على المخاطرة , ويجب أن ندافع دائماً من الأمام , لنضع منافسينا تحت الضغط , وأعد الجماهير والجميع بأننا سنظل نهاجم بكل قوة ” .