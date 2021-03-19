نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة on time sports الجديد..عملاقة الكرة المصرية للمتابعة أولاً بأول 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد قناة أون تايم سبورت واحدةٌ من أكبر قنوات الرياضة والكرة المستديرة في الوطن العربي، وخاصةً في جمهورية مصر العربية، تمتلك القناة قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك لأنها تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة الدوري المصري، كما أنه تمتلك كافة الحقوق لنقل مباريات كأس العالم للأندية الخاصة بكرة اليد.

قناة OnTimeSports

تمتع بمشاهدة كروية أكثر من رائعة. تمتلك قناة أون تايم سبورتس حق نقل وإذاعة كافة مباريات الدوري المصري، بجانب ذلك فإنها تتوفر علي حقوق نقل مباريات كأس العالم للأندية كرة اليد، تمتلك القناة نسبة مشاهدة كبيرة وجمهور عريق، بسبب توافرها علي العديد من البرامج الرياضية المختلفة.

تتميز القناة بأنها تقوم بإذاعة البرامج والمباريات بجودة عالية HD دون وجود أي تشويش أو انقطاع في البث، وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج الرياضية المختلفة، كما أنها تتوفر علي أستوديو تحليلي قبل المباراة يحتوي علي كافة الاحتمالات المتوقع حدوثها في مباراة اليوم، وفقاً للتخطيطات الموضوعة من قبل المدربين، وأداء اللاعبين.

تردد قناة OnTime Sports

نعلم جميعاً أن كافة القنوات علي القمر الصناعي النايل سات، قامت بتغيير التردد الخاص بها مؤخراً حيث أنها قامت بتوجيه رسالة تنويه لكافة المشاهدين بأن يقوموا بتنزيل التردد الجديد بسبب إيقاف البث علي التردد القديم مستقبلاً، ولهذا السبب فإننا نوفر لكم التردد الجديد لعام 2021 كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة: OnTime Sports

التردد: 12654

الاستقطاب: H (أفقي)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

خطوات استقبال قناة OnTime Sports علي الرسيفر

نتطرق معكم في الفقرات التالية لشرح كيفية استقبال قناة OnTime Sports علي الرسيفر، بكل سهولة، فقط كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التالية بدقة فحسب: