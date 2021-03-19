نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 صلاح سيواجه راموس مرة أخرى! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمت منذ قليل إجراء قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وكان ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم نتائج قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، تعرف معنا على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 التي تم عملها منذ قليل.

نتائج قرعة ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 2021

تمت قرعة دوري أبطال أوروبا منذ قليل وانتهت بالنتائج التالية:

ريال مدريد في مواجهة ليفربول. بايرن ميونخ في مواجهة باريس سان جيرمان. بورتو في مواجهة تشيلسي. بروسيا دورتمونت في مواجهة مانشيستر سيتي.

ويمكنك التعرف على مواعيد مبارايات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة لها من الرابط التالي موعد مبارايات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا و القنوات الناقلة لها.

توقعات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

وحسب المباريات التي نراها في هذه القرعة فنتوقع أن نرى مباريات قوية وسينتظرها العديد من عشاق كرة القدم، حيث سيواجه الملكي ريال مدريد الأسباني فريق ليفربول الإنجليزي، وسيواجه بطل العالم للأندية بايرن ميونخ الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان والذي يقاتل منذ سنوات للحصول على دوري أبطال أوروبا وفاز بفارق ملحوظ على برشلونة في دور ال16، وسيواجه بروسيا دورتمونت صاحب المهاجم الرائع إيريك هالاند فريق مانشستر سيتي القوي.

وستشهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وجود ثلاث فرق إنجليزية قوية هذا العام مما سيزيد حظوظ أنه سيكون بطل الدوري هذا العام سيكون إنجليزي، لا ندري ما تخبئ لنا الساحرة المستديرة.

وكما يسشهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غياب الأسطورتين كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة وهو ما سيكون لأول مرة منذ 2006 غياب كلا اللاعبين عن دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا مما أثار حزن الكثير من عشاق كرة القدم ومحبي كلا اللاعبين.

ما توقعاتكم لربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟، ومن تتوقعون أن يكون بطل دوري أبطال أوروبا 2021 شاركونا آرائكم في التعليقات في موقعكم المتميز موقع ثقفني.