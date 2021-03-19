نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة الهلال والقادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من محبي كرة القدم السعودية، توقيت مباراة الهلال والقادسية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين، والتي ستقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد ” الملز”، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الهلال بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، ويدخل الهلال اللقاء وعينه على النقاط الثلاث وإسعاد جماهيره الكبيرة، بينما يدخل القادسية اللقاء على أمل الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث.

ما هو توقيت مباراة الهلال والقادسية؟

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والقادسية مساء غدٍ السبت 20 مارس، في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقية 19:45 بتوقيت القاهرة وفلسطين والأردن، وفي تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، وفي تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة 21:45 بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة 18:45 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

جدول ترتيب الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سليمان

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 23 13 6 4 7 20:44 24 45 2 الشباب 23 13 6 4 7 28:46 18 45 3 الاتحاد 23 11 8 4 7 25:36 11 41 4 التعاون 23 9 8 6 7 19:27 8 35 5 الأهلي 23 10 5 8 7 37:35 -2 35 6 النصر 23 9 6 8 7 30:33 3 33 7 الإتفاق 23 9 5 9 7 37:36 -1 32 8 القادسية 23 7 10 6 7 37:36 -1 31 9 أبها 24 9 4 11 6 40:34 -6 31 10 الفيصلي 23 7 9 7 7 29:30 1 30 11 الرائد 23 8 4 11 7 34:34 0 28 12 الباطن 23 7 7 9 7 36:34 -2 28 13 الفتح 23 8 4 11 7 43:36 -7 28 14 الوحدة 24 8 3 13 6 48:35 -13 27 15 ضمك 23 5 6 12 7 40:29 -11 21 16 العين 23 4 5 14 7 48:26 -22 17

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين على شاشة قناة KSA Sports1، ويتم نقل المباريات مجاناً وتعمل القناة دائماً على جذب المشاهدين من خلال استخدام أحدث الأجهزة لنقل المباريات بجودة عالية من حيث وضوح الصورة ونقاء الصوت، وسوف يقوم بالتعليق على المباريات المعلق الكبير ” عيسى الحربين”.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يتصدر الهلال ترتيب جدول المسابقة ب45 نقطة ومتفوقاً على غريمه الشباب بالأهداف، وتسعي كتيبة الهلال في مواصلة العروض القوية حيث حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات متتالية، بينما القادسية يدخل اللقاء وهو في المركز الثامن ب31 نقطة ويسعى هو الآخر إلى تحقيق المفاجئة وحصد نقاط المباراة الثلاث.

بطاقة مباراة الهلال والقادسية