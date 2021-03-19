تعرف على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تم اليوم الجمعة سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن النتائج التالية:.

المباراة الأولى: مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني. المباراة الثانية: بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي. المباراة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي. المباراة الرابعة: ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي. مواعيد المباريات

ربع النهائي

جولة الذهاب: 6/7 أفريل. جولة الإياب: 13/14 أفريل.

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