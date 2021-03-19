نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للفرق المرشحة 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة موعد توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة بعد ما اسدل الستار علي دوري 16 دوري أبطال أوروبا بعد تأهل ثماني فرق للربع النهائي حيث تقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألفيفا بمدينة نيون،السويسرية قرعة نهائي أبطال أوروبا و المسابقة الأعرق على صعيد القارة والقرعة سوف تكون مفتوحة على كافة الاحتمالات بدون تصنيفات أو توجيه.

حيث يمكن أن يلتقي فريقا من نفس البلد كذلك يمكن أن يلتقي فريقان سبق وان تقابلة في نفس المجموعة وتنقل قنوات بي أن سبورت الرياضية القرعة على قنواتها المفتوحة إضافة إلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسوف تقوم لقاءات ذهاب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في يومي السادس والسابع من شهر أبريل المقبل و ستلعب مباريات الإياب في يومي الثالث عشر والرابع عشر من نفس الشهر وسوف تقوم مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومين السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أبريل و سوف تلعب مباريات الإياب يومي الرابع والخامس من شهر مايو وذلك على أن تجري المباراة النهائية في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

موعد نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم نتيجة كرة دوري ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا وتوقيت القرعة والقنوات الناقلة هذا عام ولأول مرة منذ عام 2005 إليكم موعد القرعة وتوقيت الدول العربية حيث تشهد القرعة في يوم التاسع عشر من مارس وتنقل مباشره على شبكه قنوات بي أن سبورتي الرياضية المفتوحة بالإضافة إلى موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي وذلك عبر شبكة الأنترنت لكرة القدم كما تنطلق القرعة في الأوقات الأتية:

في تمام: الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

في تمام: الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

في تمام: الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة والكويت وقطر والبحرين وفلسطين والأردن ولبنان والعراق واليمن.

في تمام: الساعة الثالثة عشرة بتوقيت الأمارات وسلطنة عمان.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 في دور 8

القائم على إعلان القرعة الاتحاد الأوروبي قد أعلن صباح يوم الجمعة الموافق 19 مارس الحالي قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون، سويسرا ومن المنتظر أن تكون مواجهات ثقيله ومشوقه بين اكبر الفرق من كبار أوروبا المؤهلة للدور الثمانية لبطولة أبطال أوروبا 2020 – 2021 هذا ما أسفرت عنه نتيجة قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن وقوع الفرق الأتية: سيوف يواجه مانشستر سيتي الانجليزي ضد نظيره بروسيا دورت موند الألماني.

كما سيلعب بورتو البرتغالي ضد شيلي الانجليزي.

ويواجه ليفربول الانجليزي ضد نظيرة و ريال مدريد الأسباني.

بعد هذه اللقاءات سوف يلتقي كل من الفائز من المواجهة الأولي مع الفائز من المواجهة الثالثة، في حين يلعب الفائز من المواجهة الثانية مع الفائز من المواجهة الرابعة في دوري أبطال أوروبا لهذا العام أما موعد المباراة النهائية ومن المقرر أن تقام يوم السبت 29 مايو المقبل على استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

الفرق المؤهلة لدوري الثمانية

تأهل لدور الثمانية ثلاث أندية لثماني انجليزية دوري أبطال أوروبا كل من الفرق مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول من انجلترا وحامل اللقب بايرن ميونخ من ألمانيا ونظيرة بروسيا دورتموند من ألمانيا إضافة ريال مدريد الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي.