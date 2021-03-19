موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب بالايدوس مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو السبت الموافق 20 مارس 2021 في الجولة الثامنة والعشرين من مباريات الدوري الأسباني، حيث يأمل الميرنجي في مواصلة الانتصارات، والنتائج الجيدة التي أدت لتمكنه من الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تمكن من تكرار انتصاره ضد أتلانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الميرنجي الذي سجل لاعبوه بنزيما، راموس، وأسينسيو أهداف الملكي الذي انتصر ذهابا ضد الفريق الإيطالي بهدف نظيف سجله ميندي ليتأهل رفاق زيدان لدور الثمانية، ليلاقي فريق ليفربول بحسب ما أسفرت عنه نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت الجمعة في سويسرا.

ريال مدريد يخرج لملاقاة سيلتا فيغو في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز الثاني على التوالي له في الدوري الأسباني، بعدما نجح في إيقاف التعادلات التي دامت لجولتين على التوالي أمام ريال سوسيداد بهدف لكل فريق سجله فينسوس جونيور، ثم أمام المتصدر اتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بهدف لمثله سجله هداف الميرنجي بنزيمة، قبل أن يحقق رفاق زيدان فوز هام على ملعبهم في آخر مبارياتهم بالليجا ضد إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله كالفو، بينما تكفل المتألق بنزيمة بتسجيل هدفي الريال في المباراة ليواصل المنافسة على لقب الدوري الأسباني الذي يحمله الفريق المتواجد حاليا في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وفارق ست نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تعثر في الجولة الماضية، وتعادل سلبيا ضد خيتافي.

فريق سيلتا فيجو يأمل في تحقيق الفوز ضد الريال، وعدم تكرار الخسارة التي تلقاها ضده في الموسم الحالي، حين فاز الميرنجي بهدفين دون رد عن طريق أسينسيو، ولوكاس فاسكويز على ملعب الريال في الجولة السابعة عشر من الليغا، ويدخل سيلتا فيغو المباراة ساعيا للعودة للانتصارات بعد تعادله الأخير ضد أتلتيك بيلباو سلبيا، ليفقد قطتين هامتين ويصل رصيده إلى 34 نقطة متواجدا في المركز العاشر بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

السبت 20 مارس 2021.

4:15 توقيت الجزائر، وتونس.

5:15 توقيت مصر، والسودان، وفلسطين.

6:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، والكويت.

7:15 توقيت الامارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الريال وسيلتا فيغو