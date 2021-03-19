موعد مباراة الأهلي والفتح والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية مباراة أهلي جدة ضد الفتح اليوم السبت الموافق 20 مارس 2021 في الجولة الرابعة والعشرين من مباريات الدوري السعودي، حيث يأمل الأهلي في تحقيق فوز يكون بداية تصحيح المسار للفريق في الفترة الأخيرة في مهمة لن تكون سهلة بالمرة ضد الفتح، حيث تمكن الفتح في آخر مبارياته من تحقيق الفوز ضد اتحاد جدة بهفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، لتمتد للأشواط الإضافية التي شهدت تمكن الفتح من تسجيل هدفين عن طريق مراد باتنا، ومحمد مجرشي مقابل هدف سجله أحمد حجازي ليتأهل الفتح لنصف النهائي بجدارة، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والفتح في السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي في مهمة قوية ضد الفتح ساعيا لتكرار انتصاره أمامه كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية، وانتهت بفوز أهلي جدة بهدف دون رد عن طريق عمر السومة ليحقق لفريقه انتصاره الثامن ضد الفتح في المباريات العشر الأخيرة التي جمعت الفريقين في كافة البطولات، والتي شهدت انتصار الفتح في مبارتين فقط، ولم تنتهي أية مباراة بينهما بالتعادل، ويأمل الفريق في مواصلة التفوق ضد الفتح للعودة للمسار الصحيح، وإيقاف نزيف النقاط في الدوري، بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز في المباريات الست الأخيرة التي خاضها في الدوري، والتي شهدت تعادله في مبارتين، وتلقيه أربع هزائم على التوالي آخرها بالجولة الماضية ضد النصر بهدفين مقابل هدف وحيد سجله السومة.

هزيمة الأهلي الأخير ضد النصر كانت الرابعة على التوالي في الدوري بعد الخسارة ضد الشباب، الفيصلي، وضمك ليواصل فقدان النقاط ويتراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن فريق التعاون، وبالتساوي في رصيد النقاط البالغ 35 نقطة جمعها الأهلي من خوض 23 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في عشر مباريات، والتعادل في خمس، وخسارة ثمانية مباريات.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان السعودي

موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم

السبت 20 مارس 2021.

6:30 توقيت العراق، مكة المكرمة، والبحرين.

5:30 توقيت مصر، سوريا، وفلسطين.

4:30 توقيت الجزائر، وتونس.

7:30 توقيت عمان، والامارات.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة ضد الفتح