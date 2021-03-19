شفاء لاعب المقاولون العرب سيف الدين الجزيري من فيروس كورونا

أعلن مهاجم المقاولون العرب سيف الدين الجزيري عن تعافيه من فيروس كورونا بعد أن أجرى تحليلا ثانيا . يذكر أن فريقه المقاولون العرب سيلاقي يوم 6 جانفي القادم فريق النجم الرياضي الساحلي في اياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية.

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