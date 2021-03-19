نتائج قرعة الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - سحبت صباح هذا اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ربع النهائي “دور الثمانية” من دوري أبطال أوروبا لكره القدم، وأسفرت القرعة عن مواجهات ندية ومن العيار الثقيل لطالما تمناها عشاق الكرة العالمية

القرعة تكرّر مواجهات نهائي عامي 2018، و2020م:

فوضعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة مباشرة مع نظيره ليفربول الإنجليزي في واحدة من أبرز مواجهات القرعة، إن لم الأبرز على الإطلاق، وستكون هذه المواجهة تكرار للقاء الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة عام 2018م التي حسمها الفريق الملكي لمصلحته آنذاك.

وأسفرت القرعة عن لقاء لا يقل أهمية عن سابقة فقد وضعت بايرن ميونخ الألماني في مواجهة مباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ستكون هذه المواجهة عبارة عن نهائي مبكر ستجد معه ذكريات المباراة النهائية من نسخة العام الماضي 2020م التي حسمها بايرن ميونخ لمصلحته وأصبح بفضلها حامل لقب البطولة.

وبحسب القرعة فسيلعب مانشستر ستي الإنجليزي مع بروسيا دورتموند الألماني في مواجهة هامة جدًا، وسيلعب بورتو البرتغالي مع تشيلسي الإنجليزي في مباراة بارزة لا تقل عن سابقتها.

قرعة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا

وإلى جانب قرعة الدور ربع النهائي، فقد سحبت قرعة الدور نصف النهائي من هذه البطولة، حيث سيلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وليفربول مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وسيواجه الفائز من مباراة مانشستر ستي وبروسيا دورتموند الفائز من مباراة بورتو وتشيلسي.

هذا ومن المقرر أن تُلعب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يومي 6 و7 من إبريل نيسان المقبل ذهابًا، 13 و14 من الشهر ذاته إيابًا.

وفيما يلي جدول مباريات الذهاب بتاريخ 6 و7 نيسان على أن يكون الفريق المذكور أولًا هو صاحب الأرض:

ريال مدريد الإسباني ليفربول الإنجليزي بورتو البرتغالي تشيلسي الإنجليزي مانشستر ستي الإنجليزي بروسيا دورتموند الألماني بايرن ميونخ الألماني باريس سان جيرمان الفرنسي

وستجري مباريات الدور نصف النهائي في 27 و 28 من إبريل نيسان القادم ذهابًا، وفي 4 و5 من شهر مايو أيار المقبل إيابًا.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينه إسطنبول التركية المباراة النهائية في التاسع والعشرين من مايو أيار من هذا العام.