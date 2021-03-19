موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

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يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالمرز مباراة الهلال اليوم ضد القادسيه السبت 20 مارس 2021 في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي الذي يشهد العديد من المباريات الهامة منها موعد مباراة الشباب والتعاون اليوم بين فريق الشباب المتشارك في الصدارة مع الزعيم مع وجود فارق أهداف لصالح حامل اللقب، وفريق التعاون المتواجد في المركز الرابع بفارق عشر نقاط عن الهلال، وست نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثالث الذي يفتتح مباريات الجولة حين يخرج لملاقاة الرائد في مباراة قوية، ويأمل الهلال في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط آملا في تعثر الشباب للانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي الساعي للحفاظ على لقبه هذا الموسم، وسينطلق موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم في التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
الهلال يستضيف القادسية في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في الدوري منتشيا بتحقيقه الفوزفي آخر مبارياته خارج ملعبه ضد الوحدة، حيث حقق انتصار صعب بأربعة أهداف مقابل هدفين سجلهما يوسف نياكات، بينما تمكن الفرنسي جوميز من تسجيل هاتريك للزعيم، وسجل فييتو هدف آخر للزعيم الذي حقق ثالث انتصاراته على التوالي بعد فوزه خارج ملعبه ضد الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، وانتصاره ضد الرائد بهدفين مقابل هدف، ليواصل حصد النقاط وينقض على صدارة الترتيب مستفيدا بتعثر منافسه الشباب في الجولتين الماضيتين بعدما تعادل في مباراة، وخسر ضد الاتحاد ليفقد أربع نقاط تاركا الصدارة لحامل اللقب بفارق الأهداف.
القادسية يأمل في تحقيق الفوز ضد الهلال، وعدم تكرار خسارته أمام حامل اللقب كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة التاسعة على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الجولة التاسعة، حيث فاز الهلال بثلاثة أهداف سجلها جوميز، كاريلو، وسالم الدوسري مقابل هدف وحيد للقادسية سجل ستانلي لفريقه الذي يأمل في تناسي الخسارة الاخيرة ضد التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف ليودع البطولة، ويواصل نتائجه السيئة بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباريات الأربع الأخيرة التي خاضها في الدوري السعودي.
جدول ترتيب الدوري السعودي الآن
موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم
- 8:45 توقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، والعراق.
- 7:45 توقيت الأردن، مصر، وفلسطين، وسوريا.
- 6:45 توقيت الجزائر، وتونس.
- 9:45 توقيت الامارات، وعمان.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد القادسية
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