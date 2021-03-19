موعد مباراة النصر والباطن اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ملعب مرسول بارك مبارة النصر ضد الباطن اليوم الثلاثاء 20 مارس 2021 في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي التي تشهد العديد من المباريات القوية في نفس الجولة خاصة لفرق المقدمة التي يتنافس معها فريق النصر المتواجد حاليا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن كلا من التعاون، والأهلي أصحاب المركزين الرابع، والخامس، وفارق ثمانية نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الرابع، وسينطلق موعد مباراة النصر والباطن اليوم في نفس موعد مباراة الهلال والقادسية تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

النصر يستضيف الباطن في مباراة لن تكون سهلة على العالمي المنشي بتمكنه من بلوغ الدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تمكنه من الفوز على العين في ربع النهائي بثلاثية دون رد سجلها كلا من عبد الرزاق حمد الله، نور الدين أمرابط، وخليل النجعي ليواصل مشواره بنجاح في البطولةن ويواصل انتصاراته التي عاد إليها في الدوري السعودي بالجولة الماضية التي خرج فيها لملاقاة الأهلي، وحقق فوز بهدفين سجلهما عبد الإله العمري، وحمد الله مقابل هدف وحيد سجله عمر السومة ليتمكن النصر وقتها من العودة للانتصارات بعد تعادلين ضد أبها، والاتفاق فقد خلالهما أربع نقاط، قبل أن يقتنص ثلاث نقاط هامة رفعت رصيده إلى 33 نقطة جمعها من خوض 23 مباراة حقق فيها تسع انتصارات، وتعادل في ست مباريات، وخسر ثمانية.

فريق الباطن يأمل في تحقيق الفوز ضد النصر، وعدم تلقي خسارة أخرى أمامه هذا الموسم كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة، وانتهت بفوز النصر بهدفين سجلهما نور الدين أمرابط، وخالد الغنام مقابل هدف سجل فابيو أبرو، ويأمل الباطن في تناسي أحزانه الناتجه عن توديعه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بالخسارة في الدور ربع النهائي أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله زكريا سامي ليودع البطولة، ويواصل الابتعاد عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والباطن اليوم

8:45 توقيت مكة المكرمة، البحرين، والعراق.

9:45 توقيت عمان، والامارات.

7:45 توقيت مصر، وفلسطين.

6:45 توقيت المغرب، والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الباطن