مواعيد مباريات دور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021

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عمر شويل - جدة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن مواعيد مباريات دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 حيث تم سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ظهر اليوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 في مدينة نيون السويسرية، حيث أسفرت القرعة عن عدة مواجهات نارية في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021، وسوف نتناول في السطور التالية مواعيد مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021.

مواعيد مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021

أسفرت قرعة دور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021 عن عدد من المواجهات النارية من العيار الثقيل بين أقوى الأندية الأوروبية والتي جاءت كالتالي:-

* ريال مدريد ضد ليفربول.

* بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.

* تشيلسي ضد بورتو

* مانشستر سيتي ضد بوروسيا دور تموند.

وقد حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” مواعيد مباريات دور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيتم إقامة مباريات الذهاب يومي 6، 7 أبريل المقبل، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.

وسوف يتم إقامة مباريات دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا “اليويفا” وفق التوقيتات التالية :-

أولاً:- مباريات الذهاب:-

المباراة التاريخ التوقيت مانشستر سيتي ضد بوروسيا دور تموند 6 أبريل 10 مساءً ريال مدريد ضد ليفربول 6 ابريل 10 مساءً بورتو ضد تشيلسي 7 أبريل 10 مساءًَ بايرن ميونخ ضد باريس شان جيرمان 7 أبريل 10 مساءَ

ثانيا:- مباريات الإياب :-

المباراة التاريخ التوقيت تشيلسي ضد بورتو 13 أبريل 10 مساءً باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 13 أبريل 10 مساءً ليفربول ضد ريال مدريد 14 أبريل 10 مساءًَ بوروسيا دور تموند ضد مانشستر سيتي 14 أبريل 10 مساءَ

وتعد مباريات دوري أبطال أوروبا من أكثر المباريات المحببة للجمهور العربي من المحيط إلى الخليج خاصة مع وجود اللاعب محمد صلاح نجم مصر في صفوف فريق ليفربول الانجليزي.