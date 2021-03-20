في الدوري الإيطالي: جنوى يقلب الطاولة على بارما ويعمق جراحه

روما – أ.ف.ب: قلب جنوى الطاولة على مضيفه بارما وعمق جراحه عندما تغلب عليه 2-1 في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم. وكان بارما البادئ بالتسجيل عبر جراتسيانو بيلِّي في الدقيقة 16، وقلب جنوى الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر جانلوكا سكاماكا في الدقيقتين 50 و69. ووضع جنوى حدا لسلسلة من ست مباريات من دون انتصار (4 تعادلات وخسارتان) وحقق فوزه السابع هذا الموسم رافعا رصيده الى 31 نقطة وصعد الى المركز الثالث عشر مؤقتا بفارق الاهداف خلف بولونيا. في المقابل، عاد بارما الى سكة النتائج المخيبة التي أوقفها في المرحلة الماضية بفوزه على روما 2-صفر، فمني بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير. وتأجلت مباراة انتر ميلان المتصدر مع ساسوولو بسبب الإصابات العديدة في صفوف الأول بفيروس كورونا.

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