زيدان “لا يخطط لاي شيء” حول مستقبله

مدريد – أ.ف.ب: أثار مدرب ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان مرة أخرى الشكوك حول مستقبله من خلال اعترافه بأنه لا يتطلع إلى ما بعد الموسم الحالي كمدرب للنادي الملكي.

ويرتبط زيدان بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2022 لكنه رفض التأكيد على أنه سيبقى حتى نهايته، وسط تخوف وسائل الاعلام الاسبانية من إمكانية رحيله لتدريب منتخب بلاده بعد نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف، خلفا لمواطنه ديدييه ديشان. وينبع الشك حول مستقبل زيدان مع ريال مدريد أيضا من الطريقة التي ترك بها النادي عام 2018، عندما استقال بشكل غير متوقع بعد تتويج الميرينجي بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، قبل أن يعود إلى إدارته الفنية بعد أقل من عام.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري “لا أنظر أبعد مما أفعله الآن”، مضيفا “لا أخطط لأي شيء. يمكنك التوقيع لمدة 10 سنوات هنا وتتم إقالتك غدًا. والعكس صحيح، يمكنك التوقيع لمدة عام والبقاء لمدة 10 سنوات. أنا متحمس لهذا العام والباقي عبارة عن مناقشة لا أستطيع الدخول فيها”.

ولا يزال ريال مدريد ينافس على جبهتين هذا الموسم، فهو يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق ست نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، وتأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية العريقة حيث سيلتقي مع ليفربول الانجليزي بموجب القرعة التي سحبت في مقر الاتحاد الاوروبي بمدينة نيون السويسرية. وقال زيدان “لا يمكننا القول إنها قرعة سيئة أو قرعة جيدة، في الوقت الحالي هم يحتلون مركزا بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري، لكنه فريق بإمكانه في أي وقت أن يفرض نفسه خصوصا في الأدوار الإقصائية”.